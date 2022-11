Post-Covid-Syndrom : Sportler brauchen Geduld

Eigentlich hatte Jens Wagener nur einen mittelschweren Verlauf. Ins Krankenhaus oder ans Beatmungsgerät musste der 52-Jährige nicht, als er Mitte April an Covid-19 erkrankte. Stattdessen zehn Tage Bettruhe. „Ich fand es schon heftig“, gibt er zu. Heftig, aber eben nicht lebensbedrohlich. Vierzehn Tage nach Ende der Symptome trainierte der Hobby-Triathlet erstmals wieder.

„Danach lag ich wieder zwei, drei Tage nur im Bett, die Muskelschmerzen waren so heftig.“ Also wieder Erholung. Anschließend der nächste Versuch, zu trainieren, dieses Mal bloß eine halbe Stunde Radfahren. Aber die Schmerzen blieben. „Ich habe vier, fünf Anläufe versucht, es ist immer in die Hose gegangen.“ Hinzu kam die Müdigkeit als ständiger Begleiter. Bis heute ist für Jens Wagener an Sport nicht zu denken.

Wagener, 52 Jahre, aus Gelnhausen, ist einer von schätzungsweise zwei Millionen Menschen in Deutschland, die am Post-Covid-Syndrom (PCS) erkrankt sind. Das sind ungefähr fünf bis zehn Prozent der Infizierten. Zur Erinnerung: Der Oberbegriff für Beschwerden, die auch vier Wochen nach der Ansteckung noch oder wieder auftreten, ist Long Covid. Ab drei Monaten nach der Infektion spricht man von Post Covid. Die häufigsten Symptome neben Müdigkeit und Atemnot sind Muskelschmerzen, Brustschmerzen und „Brainfog“, also ein „vernebeltes Gehirn“.

Eigenes Körpergefühl kann täuschen

Fragen rund um das sportliche Comeback nach einer Corona-Infektion diskutierten am Montagabend im Frankfurter Waldstadion Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Sport. Organisiert hatte die Veranstaltung, die im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung der Deutschen Gesundheitszentren stattfand, Andreas Zeiher, Professor für Innere Medizin und Kardiologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Rund 50 Interessierte hatten sich eingefunden, darunter viele mit eigener PCS-Geschichte.

Die drängendste Frage gleich zu Beginn: Ab wann dürfen die Laufschuhe wieder geschnürt und das Rennrad aus dem Keller geholt werden? „Nach einer leichten Infektion sollte man fünf Tage pausieren, bei deutlicheren Symptomen zwei, drei Tage länger“, sagt Sportkardiologe Martin Haller aus München. Für ungeimpfte Personen verdoppele sich die Anzahl der empfohlenen Ruhetage. „Sportlerinnen und Sportler dürfen Covid-19 nicht unterschätzen, auch wenn sie keine Symptome hatten.“

Das eigene Körpergefühl könne trügen: „In meiner Ambulanz erlebe ich immer wieder, dass auch bei Patienten, die sich gut fühlen, eine Herzmuskelentzündung festgestellt wird.“ Wer Brustschmerzen oder Benommenheit verspüre, sollte sich vor der Wiederaufnahme des Trainings in ärztliche Untersuchung begeben, es könne sich dabei um Herzerkrankungen handeln. Ältere Menschen müssen laut Haller nicht achtsamer sein als andere: „Da gibt es keine Unterschiede.“

Erkrankte Fußballer tun sich schwer

Wer seinen Körper zu früh wieder der Trainingsbelastung aussetzt, riskiere nachhaltige Schäden. Das gelte auch für Leistungssportler: Als Fußballer Joshua Kimmich im Dezember 2021 nach einer Infektion wieder ins Training einsteigen wollte, bremste ihn eine Lungeninfiltration aus.

Auch bei Eintracht Frankfurt ist das PCS natürlich Thema: „Bisher hatten wir keine Post-Covid-Fälle“, berichtete Mannschaftsarzt Winfried Banzer. Das liege auch daran, dass Profifußballer „extrem gut untersucht werden“. Auffälligkeiten würden durch die enge medizinische Betreuung frühzeitig erkannt, auch asymptomatische Verläufe identifiziert. Eine Voraussetzung für Spitzenleistungen: Laut einer Studie von 2021, in der Bundesliga- und Serie-A-Spiele unter die Lupe genommen wurden, spielen erkrankte Fußballer auch ein halbes Jahr nach der Infektion noch signifikant weniger Pässe und laufen weniger Kilometer als vor der Erkrankung. Die Unterschiede waren größer als nach üblichen Verletzungen.

Sich schon bald nach einer Erkrankung am zuvor gewohnten Leistungsniveau zu messen sei daher weder körperlich noch psychologisch ratsam, sagt Winfried Banzer. Sein nüchterner Rat: „Sportler müssen geduldig sein.“