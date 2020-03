Trotz Coronavirus : In Amerika wird noch immer Golf gespielt

Kann derzeit nur am Simulator üben: Tiger Woods, hier 2018 in San Diego, geht nicht mehr auf Golfplätze. Bild: USA TODAY Sports

Für ihren Sieg auf der Cactus Tour im Sundance Golf Club in Buckeye (Arizona) hat Sarah Burnham am Freitag bescheidene 2800 Dollar erhalten – und als humorigen Hinweis auf die Corona-Krise eine Rolle Toilettenpapier. Die 24 Jahre alte Amerikanerin verdient ihren Lebensunterhalt ansonsten auf der LPGA Tour, die auf ihren 33 Turnieren in aller Welt insgesamt 75 Millionen Dollar Preisgeld auslobt. Doch die mit Abstand lukrativste Turnierserie im Damen-Golf pausiert wie alle großen professionellen Touren der Welt wegen der Pandemie noch mindestens bis Mitte Mai.

Neu

1 € FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Spezialangebot: Für Neukunden jetzt nur 1 € pro Woche für die kommenden vier Monate. Mehr erfahren

Um wenigstens ein wenig Turnier-Golf zu spielen, weichen insbesondere Neulinge, im Golf-Jargon Rookies genannt, auf diese kleinen Mini-Serien in Arizona und Florida aus, die eigentlich als Sprungbrett für den Profi-Nachwuchs gedacht sind. In Europa sind auch viele dieser Turniere entweder abgesagt oder verschoben, weil Golfplätze als Sporteinrichtungen unter die Schließungsverordnungen der meisten Behörden fallen. Selbst in Schweden, dem einzigen europäischen Land, in dem Hobbyspieler die Anlagen noch nutzen dürfen, finden keine Profi- und Amateurturniere statt.

Doch in den Vereinigten Staaten geht der Spielbetrieb auf vielen der über 15.500 Anlagen weiter. Allerdings gelten überall, wo Golf ob von Amateuren oder Profis noch gespielt wird, ganz besondere Regeln, um die soziale Distanz zu wahren. Die Clubhäuser sind meist geschlossen, die Golfschuhe soll man auf dem Parkplatz anziehen, was in Amerika in den Country Clubs ansonsten verpönt ist. Zur Begrüßung und auf dem 18. Grün werden auch nicht mehr die Hände geschüttelt. Auf der Runde fällt es ohnehin leicht, den Abstand von zwei Metern zu wahren. Falls Golfwagen benutzt werden, darf jeweils nur ein Golfer darin sitzen. Auf dem Platz soll die Fahne immer im Loch bleiben, was nach den neuen Regeln ohnehin erlaubt ist. Um ebenfalls Schmierübertragungen zu vermeiden, liegen in den Bunkern auch keine Rechen. Landet der Ball im aufgewühlten Sand, gilt er als „Boden in Ausbesserung“ und der Ball darf auf ebenem Sand straffrei fallen gelassen werden.

Abseits des Platzes zeigen viele Tourspieler zudem finanzielles Engagement. Sie folgen unter anderem dem Aufruf des Amerikaners Billy Horschel, das Preisgeld der nach einem Tag abgebrochenen Players Championship – jeder der 156 Spieler erhielt rund 50.000 Dollar – zu spenden. Einige, wie der viermalige Major-Sieger Brooks Koepka, gaben das Doppelte für wohltätige Zwecke.

Immerhin können die in Florida oder Arizona lebenden Profis ungehindert trainieren. Da vor allem die Topspieler auch in diesen Zeiten eine Herausforderung suchen, haben einige der Besten der Welt einen ganz neuen Wettbewerb entwickelt: Wer kann als Rechtshänder mit links den Ball weiter schlagen? Alles begann damit, dass Claude Harmon, der Coach von Koepka, Videos auf den sozialen Medien veröffentlichte, auf denen der amerikanische Weltranglistenzweite den Ball mit einem Eisen acht 200 Yards (183 Meter) und mit dem Driver 300 Yards (274 Meter) weit schlug – alles gemessen mit einem sogenannten Ball Flight Monitor, der den Ballflug mit Doppler-Radar verfolgt. Das wollte Koepkas Freund und Trainingskollege Dustin Johnson, der als einer der besten Abschläger im Profigolf gilt, nicht unbeantwortet lassen. Er schaffte mit links sogar 311 Yards (284 Meter). Die Kollegen Rickie Fowler und Justin Thomas veröffentlichten auf Instagram erst normale Runden von 60 und 65 Schlägen, spielten dann mit freiem Oberkörper und barfuß, ehe auch die beiden Amerikaner sich dem Linkstrend widmeten. Fowler benötigte für 18 Löcher 94, Thomas 101 Schläge.

Der Weltranglistenerste Rory McIlroy hat abseits des Platzes ein ganz anderes Duell gestartet. Gegen den Amerikaner Billy Horschel, gegen den er als Amateur im Walker Cup spielte, bestreitet er auf stationären Fahrrädern Rennen. Der bisherige Stand? Wie im Profigolf hat auch im Sattel der Nordire die Nase vorn. Tiger Woods dagegen, der in diesem Jahr wegen Rückenbeschwerden bisher nur an zwei Turnieren teilnahm, beschränkt sich wie andere Kollegen darauf, im heimischen Golfsimulator zu üben. Ob ihm die erzwungene Turnierpause für seine olympischen Ambitionen nutzt oder schadet, wird in den Golfmedien diskutiert. Zu Beginn des Jahres war der 44 Jahre alte Superstar noch einer von vier für Tokio qualifizierten Amerikanern. Derzeit ist er im olympischen Ranking von fünf Kollegen überholt worden. Seit der elften Kalenderwoche Mitte März sind sowohl die Damen- wie auch die Herrenweltrangliste eingefroren worden. Wann sie weitergeführt werden, ist unklar.

Unter diesen Umständen fällt es manchem Profi schwer, sich in der Freizeit nicht nur der Familie oder dem Nichtstun hinzugeben. Der Amerikaner Ben Crane genießt zwar die Tage mit seiner Familie, steht aber doch vor einer ganz neuen Situation: „Seit ich Golf spiele, habe ich mich immer auf etwas vorbereitet, immer stand das nächste Turnier an. Jetzt weiß niemand, wann und wo es weitergeht.“ Offiziell plant die PGA Tour noch immer, die Saison am 21. Mai mit der Charles Schwab Challenge in Fort Worth wiederaufzunehmen. Doch was mit den Majors geschieht, steht noch immer in den Sternen.

Mehr zum Thema 1/

Sowohl das für Anfang April geplante Masters als auch die PGA Championship, die vom 14. bis 17. Mai in San Francisco stattfinden sollte, sind auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Die Zeitung „New York Post“ behauptet, dass auch die 120. US Open im Winged Foot Golf Club in Larchmont vom geplanten Termin (18. bis 21. Juni) in den Spätsommer oder Herbst rücken wird, was der amerikanische Verband dementierte. Er hält wie der R&A mit seiner British Open (16. bis 19. Juli) und die PGA of America mit dem Ryder Cup (25. bis 27. September) erst einmal an dem ursprünglichen Termin fest.