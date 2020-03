Coronakrise als Chance? : Die Stunde der Gamer

Die virtuelle Formel 1 fährt schon: In nächster Zeit könnte der sogenannte „E-Sport“ sogar noch deutlich mehr wachsen. Doch auch das Gaming ist in der aktuellen Situation nicht frei von Problemen.

Die Rechnung klingt simpel: Weil in vielen Teilen der Welt so gut wie alle Sportveranstaltungen bis auf weiteres abgesagt oder verschoben sind und die Menschen sowieso aufgerufen oder gar verdonnert sind, zu Hause zu bleiben, schlägt derzeit die Stunde des sogenannten „E-Sports“, also des professionellen Wettbewerbs an Computer oder Konsole.

Dazu passen die Meldungen, welche die kanadischen beziehungsweise englischen Gaming-Unternehmen „Torque Esports“ und „Veloce Esports“ zuletzt veröffentlichten: Nach dem kurzfristig abgesagten ersten Grand Prix der neuen Formel-1- Saison in Australien organisierten sie jeweils virtuelle Rennen, an denen sowohl in der Szene bekannte Gaming-Profis als auch Formel-1-Pilot Max Verstappen, Mercedes-Testfahrer Esteban Gutiérrez oder der derzeit unter Quarantäne stehende Torhüter von Real Madrid, Thibaut Courtois, teilnahmen. Eigenen Angaben zufolge waren die Wettkämpfe auf der digitalen Strecke dabei ein voller Erfolg und wurden auf den beiden Streamingplattformen Twitch und Youtube jeweils etwa zwei Millionen Mal angesehen.