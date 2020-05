Protokoll einer Isolation : Ein Basketball-Profi als Corona-Buchhalter

Mitten in der Lockerungsphase isoliert sich der Basketball, um die Saison zu Ende spielen zu dürfen, und überbietet das Fußballkonzept. Was bedeutet das für den Alltag eines Spielers?

„Sobald ich den Fuß vor die Haustür setze, kommt der Eintrag.“ Richard Freudenberg führt jetzt ein Kontakttagebuch. Der Basketballprofi der Fraport Skyliners Frankfurt ist zum Corona-Buchhalter geworden. Er muss den Anforderungen des Hygienekonzeptes der Basketball-Bundesliga (BBL) für die Vorbereitung und das dreiwöchige Meisterschaftsturnier von Anfang Juni an in München genügen.

Die bayerische Staatsregierung hat der Liga die Erlaubnis erteilt, ihre Saison mehr oder weniger stilgerecht zu Ende zu spielen. In einer Halle, ohne Zuschauer streng isoliert, wie sonst kein Sport, kein Unternehmen jenseits von Krankenhäusern und Pflegeheimen in diesem Land. Was bedeutet das für einen Spieler? Chronist seiner Schritte zu werden. Wer, wann, was, wo, wie? Freudenberg, 21 Jahre alt, bei den Skyliners im Verlauf der Saison zum etablierten Spieler gereift, muss im Detail seinen Tagesablauf dokumentieren, von Montag in der Früh bis Sonntagabend.