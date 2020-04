Triathlet mit Tiefgang : Die Schnapsidee des Jan Frodeno

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Wie sollte das erst werden, wenn Jan Frodeno, der dreimalige Hawaii-Champion, angesichts des sportlichen und sozialen Lockdowns wegen Corona einen Ironman daheim macht und das Ganze neun Stunden lang im Internet streamt? Mit einer Handvoll Webcams, Mitfahr- und Mitlaufgelegenheiten über eine virtuelle Plattform namens Zwift und ein paar per Videocall zugeschalteten Kollegen aus der Sportszene? Um es vorwegzunehmen: Es wurde ein denkwürdiger Tag. Eine Sportschau, die nicht nur mindestens 220.000 Euro an Spenden zusammenbrachte, sondern auch fast durchgängig gute, weil unangestrengte Unterhaltung bot an einem anstrengenden Tag.