Autor Hans Ulrich Gumbrecht : Alles oder Nichts

Was bleibt vom „Lob des Sports“ in Zeiten von No Sports? Ein Gespräch mit dem Autor Hans Ulrich Gumbrecht über das, was der Welt in der Corona-Krise verlorengeht – und darüber, ob es je wiederkommt.

Hans Ulrich Gumbrecht, geboren 1948 in Würzburg, ist Albert Guérard Professor in Literature Emeritus an der Stanford University und Anhänger von Borussia Dortmund. Über seine Leidenschaft für den Sport hat er in „Lob des Sports“ (Suhrkamp 2005) geschrieben. In diesem Jahr erscheint von ihm in Deutschland unter anderem ein Buch über „Stadium Crowds“ (Vittorio Klostermann).

Sie haben gerade mit einem neuen Buch angefangen: „Stadium Crowds“. Wie passt das zur Realität der leeren Stadien durch Corona?

Ich hatte schon länger vor, dieses Buch zu schreiben. Jetzt kann ich mich ganz anders darauf konzentrieren, ich kann fast ausschließlich darüber nachdenken. Das ist ein positiver Nebeneffekt dieser Situation.