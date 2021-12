Corona und Sportligen : Wieder kalt erwischt

Die Spielpläne der Ligen in den USA sind voll – doch das Virus macht keine Pause. Viele Sportligen stellt das jetzt schon vor große Probleme. Und was kommt noch?

Es war eine Saison wie auf Krücken. Nicht nur waren die Ränge leer, in denen die Teams der National Football League antraten. Es wurden insgesamt fünfzehn Begegnungen verschoben. Eine sogar dreimal: das Heimspiel der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. Denn die intensiven Vorsichtsmaßnahmen der Liga im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie waren teilweise fehlgeschlagen.

Ein Jahr danach schien man sich in der NFL besser gegen die Pandemie gewappnet zu haben, die seit dem Frühjahr 2020 in den Vereinigten Staaten mehr als 800.000 Menschen das Leben gekostet hat. Die Impfrate unter den Spielern liegt laut einer offiziellen Mitteilung bei 94,6 Prozent. Dazu kommen Auflagen für Ungeimpfte. Der Maßnahmenkatalog hat die Verantwortlichen vermutlich eingelullt. Denn nicht nur verzeichnete man seit August, als man sich auf die neue Saison einstimmte, deutlich mehr Infektionsfälle als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Seit Beginn der Woche steht fest: Das Virus breitet sich so rasant aus wie noch nie.

Die Los Angeles Rams sahen sich am Dienstag gezwungen, das Trainingsgelände zu schließen. „Das Beängstigende für mich ist, dass jede einzelne betroffene Person geimpft ist“, sagte Cheftrainer Sean McVay. Die Cleveland Browns isolierten acht Spieler des 53-köpfigen Kaders und befürchten nicht nur weitere Ansteckungsfälle, sondern eine Niederlage in der für Samstag angesetzten Partie gegen die Las Vegas Raiders. Der Grund: Liga-Commissioner Roger Goodell hatte im Sommer das Ende der toleranteren Linie aus dem Vorjahr angekündigt. Mannschaften, denen das Personal fehlt, um antreten zu können, erhalten keinen Dispens und werden womöglich sogar mit Geldstrafen belegt.

Die Spielervereinigung, die die Corona-Regularien mit dem Ligamanagement ausgehandelt hatte, macht den Mangel an Tests für den Anstieg verantwortlich. Denn vollständig geimpfte Spieler und Teammitglieder werden nur einmal pro Woche getestet, und häufiger nur dann, wenn sie Symptome zeigen oder mit einer infizierten Person in Kontakt waren. Anders als ungeimpfte Profis, die täglich überprüft werden und in den Trainingsräumen und auf Reisen zu Spielen isoliert werden.

Die Warnung von Dr. Thom Mayer, dem Medizinischen Direktor der Gewerkschaft, ging dabei unter: Geimpfte Spieler, die sich angesteckt haben, aber keine Symptome zeigen, könnten das Virus tagelang an ahnungslose Mitspieler weitergeben, ehe ein Test die Situation aufdeckt. Der einzige Trost nach Einschätzung der Liga: Die Infektionsverläufe unter geimpften Profis besagen, dass sie mit dem Virus besser fertig werden. Ihre Symptome sind milder, ihre Ausfallzeiten kürzer.

Die Football-Liga ist nicht der einzige Sportbetrieb in Nordamerika, den die neue Welle auf dem falschen Fuß erwischt hat. Seit Anfang der Woche häufen sich auch die Nachrichten aus der National Basketball Association, etwa von den Brooklyn Nets, die am Dienstag mit einem stark reduzierten Kader gegen die Toronto Raptors antraten. Sieben Spieler des Meisterschaftsanwärters, darunter Leistungsträger wie James Harden, fehlten. „Mein lieber Mann, ich kann gar nicht artikulieren, wie ich mich fühle“, sagte Kevin Durant, der Star des Teams, nachdem die Nets in der Verlängerung mit 131:129 mit acht Spielern gewonnen hatten.

Das Virus macht keine Pause

Mag der Spielplan auch durchgezogen werden, das Virus macht keine Pause. Die Los Angeles Lakers etwa wurden am Dienstag heimgesucht, als gleich drei Spieler positiv getestet wurden. Das passierte einen Tag, nachdem die NBA zwei Begegnungen der Chicago Bulls verschoben hatte, weil die Zahl der Quarantänefälle auf zehn angewachsen war und das Team die Trainingstermine für den Rest des Kaders abgesagt hatte.

Aus der National Hockey League häufen sich ebenfalls die Hiobs-Botschaften. In einigen Teams fehlen zwar jeweils nur wenige Spieler. Aber es gibt Klubs, die stärker in Mitleidenschaft gezogen sind. Kommt es zu noch mehr Spielausfällen, gerät die Liga zeitlich unter Druck und muss sich mit der Frage beschäftigen, ob sie sich die geplante Spielpause während der Winterspiele in Peking leisten kann.

Teilnahme an Olympia wird skeptisch gesehen

Die NHL hatte vor vier Jahren den Interessen der Klub-Besitzer nachgegeben und zum ersten Mal seit 1998 den Profis die Teilnahme an dem Prestigewettbewerb verwehrt. Noch steht für diese Spiele jedoch die Vereinbarung zwischen der Liga und der Gewerkschaft aus dem September über die Teilnahme der Profis. Doch skeptische Stimmen mehren sich. Der Kanadier Connor McDavid von den Edmonton Oilers und sein Mannschaftskollegen Leon Draisaitl deuteten bereits etwas gegenüber Journalisten an. „Ich gehöre nach wie vor zu jenen, die bei den Olympischen Spielen dabeisein wollen. Aber wir wollen gleichzeitig sicherstellen, dass niemand gefährdet wird. Alle Athleten, nicht nur die Eishockeyspieler“, sagte Draisaitl.

NHL-Commissioner Gary Bettman, der die Vereinbarung nicht sabotieren will, sagt: „Es gibt einige offene Fragen.“ Man werde die Spieler in China antreten lassen, „wenn es das ist, was sie wirklich wollen“. Die Stimmung unter den Profis könnte kippen. „Ich habe zuhause vier Kinder im Alter von unter dreieinhalb“, sagte etwa der Kanadier Alex Pietrangelo, der bei den Las Vegas Golden Knights sein Geld verdient. „Wenn ich dadurch möglicherweise wochenlang isoliert bin, ist das eine ziemlich lange Zeit, in der ich meine Familie nicht sehen kann.“ Eine Sichtweise, die von manch anderen geteilt wird. Gewerkschaftschef Donald Fehr sagt: „Wir warten auf Informationen vom Internationalen Olympischen Komitee und von den Chinesen.“ Zu den Komplikationen gehört, dass in China strikte Verhaltensmaßregeln gelten: Spieler mit einem positiven Test müssen möglicherweise drei bis fünf Wochen lang dort in Quarantäne bleiben.