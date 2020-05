Turn-Star Marcel Nguyen : Wenn die Uhr im Kopf nicht mehr tickt

Aktualisiert am

Die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio macht dem Wettkampfgeist von Spitzenturner Marcel Nguyen zu schaffen. Auch sein Körper meldet sich.

Barren und Schnurren: Marcel Nguyen an seinem Behelfsgerät im Garten seiner Mutter Bild: Picture-Alliance

Geduld ist keine Sportart. Im Kopf eines Hochleistungsathleten muss eigentlich immer eine Uhr ticken. Er hetzt auf ein bestimmtes Ziel zu, er muss Vorgaben schaffen, die Zeit droht ihm davonzusausen. Das überragende Ziel in diesem Jahr waren für viele Sportler die Olympischen Spiele in Tokio. Sie fixierten diese Spiele wie einen riesigen Berg, der erklommen werden musste. Sie hatten ihn schon längst sorgfältig vermessen, sich für die Expedition gerüstet und einen genauen Zeitplan aufgestellt, der bereits angefangen hatte zu laufen. Doch nun ist alles abgesagt. Im Kopf ist es plötzlich still. Die Uhr tickt nicht mehr weiter.