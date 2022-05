Laura Philipp vor Ironman : „Das fühlt sich an wie ein Witz, ist aber real“

Es sind gleich zwei Striche durch die Rechnung. Als Laura Philipp am Montag auf Instagram das Foto eines Covid-Tests postete, der zwei rote Striche aufwies, war der Traum zu Ende. Der Traum, am kommenden Samstag bei der Ironman-Weltmeisterschaft in St. George im amerikanischen Bundesstaat Utah den Titel zu gewinnen. Der Flug war für Dienstag gebucht, verschoben wegen einer starken Erkältung, wie es zunächst hieß.

Doch die beiden Striche am Montag machten alle Pläne und Hoffnungen zunichte. „Es ist ein Albtraum“, schrieb Laura Philipp. „Nachdem ich zweieinhalb Jahre auf ein großes Rennen gewartet habe, werde ich nun von einem Virus aufgehalten. Das fühlt sich ehrlich gesagt wie ein Witz an, aber es ist real.“ Es gebe keine andere Möglichkeit als die Entscheidung, den Flug zu stornieren und auf den Start bei der WM zu verzichten.