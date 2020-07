Ärger vor Snooker-WM : Ist Mister Trump nur eine Laborratte?

Die Snooker-Weltmeisterschaft beginnt in Sheffield. Dabei sind auch Zuschauer zugelassen. Die Organisatoren sehen darin einen Test. Das bringt nicht nur den bekanntesten Namen im Snooker so richtig auf die Palme.

In der japanischen Bahnrad-Disziplin Keirin gehört es seit jeher zu den Gepflogenheiten, alle Starter für die Dauer der mehrtägigen Veranstaltungen in einem Hotel abzuschirmen. Auf diese Weise lassen sich Kontakte zwischen Wettern und Athleten, die dort Manipulationen verabreden könnten, schon im Ansatz unterbinden.

Für die 32 Billardcracks, die von diesem Freitag an in der englischen Stadt Sheffield um den WM-Titel im Snooker spielen, ist der Komfort-Arrest neu. Sie haben zwar gern mal ihre Ruhe zwischen den nervenaufreibenden Partien am grünen Tisch. Wenn jedoch sämtliche Bewegungen zwischen dem Zimmer, der Rezeption und der Außenwelt streng reglementiert sind und alle Übertretungen sanktioniert werden, kann auch die üppigste Minibar nicht über den Verlust an Selbstbestimmung hinwegtrösten.

Der allzeit höfliche, in der ganzen Welt geschätzte Mr Trump wird sich also auf einiges gefasst machen dürfen: Wenn das Turnier für ihn so verläuft, wie von manchen Experten vorhergesagt, wird er länger in weitgehender sozialer Isolation verbringen als dreißig Mitbewerber. Ein Finale steigt schließlich auch auf der Insel immer zum Schluss, und wer, wenn nicht der Titelverteidiger, die Nummer eins der Rang- und Setzliste sowie der Bestverdiener der unvollendeten Saison mit dem Vornamen Judd, würde da am ehesten erwartet? Andererseits besagt der „Fluch des Crucible“, benannt nach der auratischen Spielstätte in einem Theater, dass Vorjahressieger im nächsten Anlauf immer scheitern. Das ist seit über vierzig Jahren so und kann nach britischer Auffassung allenfalls unter Aufbietung übermenschlicher Kräfte verändert werden.

Trump wäre einer, der solche Kräfte besitzt; darin herrscht in der Szene weitgehend Einigkeit. Der bald 31 Jahre alte Titelverteidiger aus Bristol hat schon mit 14 Jahren sein erstes Maximum Break hingelegt und sein Spiel in den vergangenen Jahren in atemraubender Manier perfektioniert. Viele der 17 Triumphe bei den Ranglistenturnieren der globalen „Main Tour“ sind ihm erst gelungen, seit sein Bruder Jack als Manager und Troubleshooter mit ihm reist. Nicht zuletzt war aber auch eine Laseroperation nötig, um seinen Blick für die letzten Details neu zu schärfen. Erst vor kurzem gestand „The Ace“, wie man ihn ruft, dass er zuvor zeitweilig „blind“ am Spieltisch agiert habe – was man auf keinen Fall wörtlich auffassen sollte.

Ob er sein ganzes Vermögen aber auch unter den Bedingungen entfalten kann, die das einer Pandemie geschuldete Hygienekonzept vorschreibt – das und so viel mehr ist ungewiss. Schon die Verschiebung des WM-Turniers war ein Aufreger. Und in den vier Qualifikationsrunden in einem abgeriegelten Sportkomplex, die der Hauptrunde vorgeschaltet waren, gab es schon etliche Überraschungen. Nicht zugunsten der tapferen deutschen Außenseiter Lukas Kleckers (Essen) und Simon Lichtenberg (Berlin), die in der zweiten Runde hängenblieben. Aber für Alexander Ursenbacher, den 24-Jährigen aus Rheinfelden in der Schweiz, der nach seinem vierten Sieg mit den Tränen kämpfte: „Das bedeutet alles für mich.“

Ursenbacher nimmt am Dienstag sein erstes Match gegen den Engländer Barry Hawkins auf – gut vier Tage nach der Eröffnungspartie, die auf etablierte Art an diesem Freitagvormittag zwischen Titelverteidiger Trump und Tom Ford steigt. Wenige Stunden später hätte Anthony Hamilton starten sollen. Der 49 Jahre alte Profi aus Nottingham, der 2017 das German Masters in Berlin gewann, leidet an Asthma und findet die Zulassung von 250 bis 300 Zuschauern im Crucible „lächerlich“, da lebensgefährlich. Die dezidiert ausgearbeiteten Hygienebestimmungen schreiben den Fans zwar Atemmasken beim Weg auf ihre Plätze vor – dort aber dürfen sie ihren Atem frei entfalten. „Wenn nur ein Mensch im Crucible krank wird und dann stirbt“, sagte Hamilton, „dann ist es ein Mensch, der ohne jeden Grund gestorben ist, nur fürs Entertainment.“ Am Donnerstagnachmittag sagte er seine Teilnahme ab.

Die Snooker-Organisatoren sind im Vorsommer für zwei Turniere im Corona-Format ob ihres Maßnahmenkatalogs gelobt worden. Für sie war das „ein phantastischer Triumph“, der die WM nun zum Testgebiet macht: In Kooperation mit der britischen Regierung will man dabei herausfinden, wie viel Sport man in welcher Dosierung für das Live-Publikum öffnen kann. Dem fünfmaligen Weltmeister Ronnie O’Sullivan kommt das zynisch genug vor, um Hamilton zur Seite zu springen: Nur Leute „mit einem Todeswunsch“ könnten sich besten Gewissens auf die beschlossene Szenerie einlassen, wetterte der meinungsfreudige Megastar. Sie mache aus den Spielern Laborratten und könnte auch seinen Frieden erschüttern, wenn er am Samstag auf den Thailänder Thepchaiya Un-Nooh trifft.

So recht weiß also niemand, was ihn in Sheffield dieses Jahr erwartet. Nur eines steht fest: Die so geläufige Sprachwendung von den „mitfiebernden Fans“ sollten sich Beobachter verkneifen.