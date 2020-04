Handball in der Corona-Krise : „Das große Problem ist die nächste Saison“

Nationalspieler, Manager, jetzt Präsident der Handball-Bundesliga-Vereinigung (HBL): Uwe Schwenker, 61 Jahre alt, kennt den Profihandball von allen Seiten. Der frühere Linksaußen des THW Kiel arbeitet seit 2014 im Ehrenamt für den Deutschen Handballbund (DHB) und die HBL, hat sich jüngst erfolgreich für Bundestrainer Alfred Gislason starkgemacht und hofft nun, dass der Handball die Corona-Krise einigermaßen unbeschadet übersteht. Als Krisenmanager stellen ihm die Vereine ein gutes Zeugnis aus.

Eigentlich hätte die Handball-Nationalmannschaft am vergangenen Wochenende in Berlin um die Teilnahme an den Olympischen Spiele gespielt. Was hätten Sie am Sonntagabend wohl gemacht, hätte es die Corona-Pandemie nicht gegeben?