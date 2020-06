Stabhochspringen im Autokino : „Es war ein sehr cooles Event“

„Ein Meeting in dieser Form habe ich noch nicht erlebt“: Die „Flight Night“ in Düsseldorf geht neue Wege. Bild: Imago

Kurz bevor Philip Kass den Stab hebt, gehen die Warnblinkanlagen an. Die Fenster der meisten Autos sind offen, die Menschen klatschen. Einige sitzen auf dem Dach oder schauen oben aus dem Panoramafenster. Andere lehnen lässig an ihrem Auto. Ein Mann tanzt, hebt seine Arme und bewegt seinen Kopf im Takt. „Op die Liebe, op et Lävve, op die Freiheit und d’r Dud“ schallt es aus den Autoradios, Frequenz 92,6.

Ein bisschen der Freiheit, von der die Kölner Karnevalsband Kasalla singt, ist tatsächlich da. Und das, obwohl die meisten im Düsseldorfer Autokino bei der ersten Leichtathletik-Veranstaltung „Flight Night“ mit Zuschauern hinter ihrer Windschutzscheibe hocken. Eine „Weltpremiere“ nennen es die Veranstalter. „Ein Meeting in dieser Form habe ich noch nicht erlebt“, sagt Helmut Goedhart, der sonst Stadionsprecher bei Leichtathletik-Veranstaltungen in Düsseldorf ist. Eigentlich wollte er zu den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Doch die finden dieses Jahr ohne Zuschauer statt. Hier kann er wenigstens eine Disziplin nachholen, den Stabhochsprung. „Sonst bin ich den ganzen Tag in der Halle, heute sitze ich zu einer bestimmten Uhrzeit in meinem Auto. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt“, sagt er.