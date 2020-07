Corona hilft Betrügern : Im Theater der Cricket-Wettmafia

Am Ende gab es keinen Siegerpokal, sondern einen Haftbefehl: In Indien hat die Wettmafia ein hochklassiges Cricket-Turnier als Theaterspiel aufgeführt – um damit Nichtsahnende an den Bildschirmen auszunehmen. Die Verbrecher ließen es an nichts fehlen: Zwei Spiele eines „T20-Wettbewerbs“ wurden augenscheinlich live aus Sri Lanka auf vielen Kanälen im Internet übertragen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Mit einem Schönheitsfehler: Es gab weder das Turnier noch hochklassige Mannschaften. Auch traten die Spieler nicht etwa auf Sri Lanka gegeneinander an, sondern auf einer Wiese im nordindischen Dorf Sawara – Tausende Kilometer entfernt. Dort hatten die Veranstalter eine Rasenfläche wie ein Stadion im Inselstaat dekoriert – einschließlich Werbebannern in der Schrift Sri Lankas. Wichtige indische Internetseiten fielen auf den Betrug herein und berichteten von jedem Ball, der bei dem „Spiel“ geworfen wurde.