Die Zukunft des Basketballs : Großer Wurf – oder nichts?

Crunchtime im Basketball. Das ist die Phase wenige Minuten vor Ablauf der Spielzeit. Nichts ist entschieden, aber die Zeit drängt, die Hektik wächst, die Spannung steigt bis zum Bersten. Ein Fehler könnte der letzte sein. Es geht um alles oder nichts. An diesem Montag soll das so sein. Weitab vom Spielfeld, wenn sich die Klubs der Basketball-Bundesliga (BBL) mit Präsidium und Geschäftsführung des Verbandes zum virtuellen Match „treffen“, zu einer brisanten Schaltkonferenz. Es geht, je nach Perspektive, um die nahe Zukunft oder grundsätzlich um das Überleben des deutschen Spitzenbasketballs in Zeiten der Pandemie. Die Saison sofort absagen, sie regulär fortsetzen wollen oder eine verkürzte Version an bis zu drei Spielorten bieten? Die Lage ist prekär. In einem Brief der BBL wurden die Klubs an die übliche Verschwiegenheitsklausel erinnert. Diesmal will die Ligaführung im Fall eines Verstoßes durchgreifen. Die Strafe könnte bis zu 50.000 Euro betragen.

Der Verweis auf Selbstverständliches deutet an, wie heikel die Situation ist. Nachdem der Deutsche Eishockey-Bund, die Volleyball-Liga und zuletzt auch der Deutsche Handballbund die jeweilige Saison für beendet erklärt haben, gibt es im Basketball eine starke Strömung gegen diesen Trend. Ob sie ausreicht, ein Sondermodell auf die Beine zu stellen und die Politik davon zu überzeugen? Das soll im ersten Schritt am Montag geklärt werden. Sicher ist nur, dass sich einige Vereine nicht kampflos der Pandemie ergeben wollen und wie der Fußball, aber auch der Verband „Deutscher Galopp“, smarte Lösungen erarbeiten für Spitzensport ohne Zuschauer.

Andere Sportarten haben Vorteil

Der Dachverband für Vollblutzucht und Rennen strebt die Aufnahme seiner „Leistungsprüfungen“ zum 1. Mai an und hat längst ein umfassendes Hygienekonzept vorbereitet. Die Deutsche Fußball-Liga ist laut eigener Darstellung bereit, zum 9. Mai sogenannte Geisterspiele auszutragen, falls die Ministerpräsidenten zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel am kommenden Donnerstag zustimmen sollten. Beide haben gegenüber dem Basketball einen auf den ersten Blick wesentlichen Vorteil: Sie werden unter freiem Himmel Sport treiben. Die unter Zockern beliebte Freiplatzvariante ist in der BBL nicht vorgesehen. Das Hygienekonzept müsste deshalb über das des Fußballs hinausgehen. Ohne ein Quarantäne-Modell, also einer Kasernierung der Mannschaften im Spielbetrieb, wird die Liga kaum antreten können, will sie die Zustimmung der Politik gewinnen. Obwohl sich bei einem Bundesligamatch kaum hundert Menschen in einer Halle verlieren würden, die sonst Tausenden Platz bietet. Deshalb gibt es Pläne, die Saison an drei oder auch nur an einem Ort zu Ende zu spielen. Mit allen Teams oder mit der Hälfte in einer Play-off-Runde.

Weder Liga-Führung noch die interessierten Vereine wollten vor der Konferenz am Montag konkret Stellung nehmen. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz tritt für die Fortsetzung ein. Auch die Ligagrößen Bayern München und Alba Berlin sind daran interessiert, Frankfurt ebenfalls. Bamberg und Bayreuth fordern seit Wochen den Abbruch der Saison.