Schuften für die NFL : „Das ist der Wahnsinn“

Bis an die Elite-Uni in Virginia hat es der Hesse Danijel Miletic schon geschafft. Dem jungen Football-Spieler ist das aber nicht genug. Für den Traum von der NFL nimmt er einiges auf sich.

Das Beben der Zuschauer ist zu normalen Zeiten manchmal sogar mit einem Seismographen messbar. Immer dann, wenn die 65.000 Menschen beim Einlauf der Mannschaft, ihrer Mannschaft, beginnen, auf den Tribünen auf und ab zu springen.

Die jungen Footballspieler der „Virginia Tech“-Universität in Blacksburg sind da schon aus ihrer Umkleidekabine zum Stadion gelaufen, von Kameras begleitet, an einem Trainingsfeld vorbei hinein in einen engen, niedrigen Tunnel, der auf das Feld führt. Manche von ihnen sind gerade 19 Jahre alt, andere 20 oder 21. Kurz bevor sie hinausstürmen, berührt jeder Einzelne von ihnen einen abgewetzten Kalkstein über ihren Köpfen, neben dem auf einer Plakette geschrieben steht: „Reach for excellence“, strebe nach Höchstleistung.