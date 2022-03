Aktualisiert am

42 Jahre am College : Der wohl beste Basketballtrainer der Welt

Mike Krzyzewski, genannt „Coach K“, gilt als besonderer Basketballtrainer, weil er die Spieler ganzheitlich fördert. Nach 42 Jahren am College hört er auf. Wann genau, hängt von der „March Madness“ ab.

Im Kreis seiner Spieler, auch in schlechten Zeiten: Mike Krzyzewski Bild: AFP

Die Geschichte von der Busfahrt nach einem mühsamen Erfolg gegen einen schwächeren Gegner ist schon etwas älter. Aber sie enthält die Essenz dessen, was man braucht, um 42 Jahre lang den höchstbezahlten Job an einer amerikanischen Universität auszuüben: Man sollte seine Studenten nicht auf die Rolle von Rekruten reduzieren, sondern ihnen einen Sinn fürs große Ganze vermitteln.

Also das tun, was Mike Krzyzewski im Frühjahr 1999 gemacht hat, als er seinen jungen Spielern etwas über seine Mutter erzählte – eine Tochter polnischer Einwanderer, die nur bis zur achten Klasse die Schule besucht hatte. „Sie besaß ihr ganzes Leben lang nur zwei Kleider”, sagte er. „Sie hatte kein Geld. Aber weshalb war sie so glücklich? Weil sie Teil einer Familie war. Teil von etwas, das größer war als sie selbst. Versteht ihr? Ihr seid ebenfalls Teil von etwas, das größer ist als ihr selbst.”