Clippers und Lakers in der NBA : Kampf um L.A.

Die rechte Schulter ist noch nicht wieder ganz in Schuss. Weshalb die Zuschauer den Mann mit der Nummer 13 bisher nur einmal im Trikot der Los Angeles Clippers gesehen haben: Beim Pressetermin Ende September. Das hinderte Paul George jedoch nicht daran, vor ein paar Tagen in einer privaten Mission in seiner Heimatstadt Palmdale ein bisschen mit dem Ball zu hantieren. Es galt, eine Freiluft-Basketball-Anlage einzuweihen und bei der Gelegenheit bei einem Treffen mit Kindern aus dem Ort eine kleine Dribbling-Show abzuliefern. So etwas schüttelt der 29-jährige Small Forward schon wieder aus dem Ärmel. Genauso wie die 25.000 Dollar für das Projekt, mit der er die Herzen der Kommunalpolitiker erwärmte. „Paul George hat nicht vergessen, wo er herkommt“, schwärmte die Verantwortliche für Kultur- und Freizeitangebote, die solche Vorhaben aus Steuermitteln allein nicht stemmen könnte.

In der Heimkehr in die Gegend knapp hundert Kilometer von seinem neuen Arbeitsplatz in Downtown Los Angeles entfernt schwang eine nostalgische Note mit. Etwas, was den meisten Spielerwechseln in der NBA fehlt, weil sie von rein rechnerischem Kalkül bestimmt sind. Dem 2,06 Meter großen Small Forward tat sich jedoch in diesem Sommer eine ganz andere Perspektive auf. Da holten ihn die Los Angeles Clippers im Rahmen eines Mammuttausches mit den Oklahoma City Thunder für zwei sehr brauchbare Spieler und sage und schreibe fünf Erstrunden-Draft-Plätze.