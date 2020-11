Christopher Froome : Ein Radstar wird vom Patron zum Wasserträger

Christopher Froome ist immer noch wer bei der Vuelta. Als sich am Start zur elften Etappe ein Blitzstreik des Pelotons abzeichnete wegen Unstimmigkeiten bei der Zeitmessung am Vortag, übermittelte Froome höchstpersönlich dem Vuelta-Direktor Javier Guillen den Unmut seiner Kollegen. Freundlich, aber bestimmt redete Froome am Samstag auf Guillen ein. Und ein Kreis von Berufskollegen formte sich um ihn, ganz so, als ob der Brite der Leader des Rennens sei.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Froome schon eine Stunde und 45 Minuten Rückstand auf Spitzenreiter Primoz Roglic. Er war in der Anonymität des Fahrerfelds verschwunden. Bereits auf der ersten Etappe der Spanien-Rundfahrt hatte er sich elf Minuten Rückstand eingehandelt. Seitdem verrichtet der Radprofi seine Arbeit dann, wenn noch gar keine Kamera eingeschaltet ist.