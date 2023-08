Eigentlich hat der ehemals bestbezahlte Eishockey-Verteidiger seine Karriere längst beendet. Jetzt will Christian Ehrhoff zurück aufs Eis – für seinen Heimatverein in der zweiten Liga. Was treibt ihn an?

Am Wochenende hatte Christian Ehrhoff wieder die Bilder aus dem April im Kopf. Bilder von einer brodelnden Eishalle mit fast 8000 Fans, vom Siegtreffer in der Verlängerung, und das in den Play-offs. Zwar nur in denen der zweiten Liga, aber in Krefeld sind sie nach Jahren des Niedergangs genügsam geworden. Ehrhoff war gar derart begeistert, dass ein Gedanke in ihm hochkam, der ihn nicht mehr losließ: Wäre es möglich, das selbst noch mal zu erleben? Da unten auf dem Eis zu stehen und das schwarz-gelbe Trikot zu tragen?

„Es war, als wenn ein Schalter umgelegt worden wäre“, erinnerte sich Ehrhoff nun am Wochenende im Gespräch mit der F.A.Z., als er das Trikot der Pinguine gerade nach einem Testspiel ausgezogen hatte. Denn der 41-Jährige hat es tatsächlich gewagt, er spielt wieder Eishockey. Wenn die Krefelder Mitte September in Bietigheim in die Saison starten, ist er dabei. Er, der langjährige NHL-Star und Nationalspieler, der einst bestbezahlte Eishockey-Verteidiger der Welt, läuft bald in der zweiten Liga übers Eis.