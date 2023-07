Dressur-Team siegt in Aachen souverän

Die deutsche Dressur-Nationalmannschaft ist beim CHIO in Aachen souverän auf den ersten Platz geritten. Das Gastgeber-Team setzte sich am Samstag vor Dänemark und Großbritannien durch. In der Einzelwertung des Grand Prix Special gewann Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Britin Charlotte Dujardin mit Imhotep und die Dänin Nanna Skodborg Merrald mit Zepter.

Zum deutschen Quartett gehörten außerdem Isabell Werth aus Rheinberg mit Quantaz, Frederic Wandres aus Hagen am Teutoburger Wald mit Bluetooth und Sönke Rothenberger aus Bad Homburg mit Fendi, der sich zwei Tage nach seinem schwachen Start am Donnerstag rehabilitierte. Am Sonntag steht beim Abschluss der Dressur-Wettbewerbe beim größten Reitturnier der Welt die Kür auf dem Programm. Favoritin ist Doppel-Olympiasiegerin von Bredow-Werndl, die in Aachen bisher den Grand Prix und den Special gewann. (dpa)