Voltigieren zu den Olympischen Spielen zu bringen – daran arbeiten Sie schon lange. Bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon haben Sie mit einer Aktion auf die Ambitionen Ihrer Sportart aufmerksam gemacht und dafür einen Besuch von Thomas Bach genutzt, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees. Was ist daraus geworden?

2018 hatten wir eine Bewerbung für die Youth Olympic Games auf den Weg gebracht. In Tryon haben wir dann die olympischen Ringe aus Sägespänen auf den Boden gezeichnet, als Thomas Bach uns im Stall besucht hat. Wir hätten für die Youth Olympic Games 2022 im Senegal gute Chancen gehabt, die wurden aber wegen Corona abgesagt – wir erinnern uns, wir mussten damals über zweieinhalb Jahre erstmal gucken, wie der Sport überhaupt weitergehen kann. Da ist der ganze Prozess ein bisschen zum Erliegen gekommen und wir konnten das Momentum dieser Zeit nicht nutzen. Aber wir bleiben weiter dran. Ich kann mir das nach wie vor gut vorstellen, weil ich glaube, dass Voltigieren ein sehr guter Link zur olympischen Bewegung sein kann. Der Mensch als Athlet wird beim Voltigieren noch mehr bewertet als in den anderen Pferdesportdisziplinen. Das kann eine sehr gute Brücke sein.

Könnten denn die vier Pferdesport-Disziplin – Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren – alle bei Olympia koexistieren oder müsste eine der „alten“ Disziplinen für das Voltigieren weichen?

Es gibt eine Obergrenze an Reitern und Pferden für Olympische Spiele, in deren Rahmen sich vielleicht etwas bewegen müsste. Wir haben beim Weltcup-Finale gesehen, dass das mit einem relativ kleinen Starterfeld, mit zehn oder zwölf Pferden, gut funktioniert, ohne da jemandem auf die Füße zu treten.

Sie sprechen das Weltcup-Finale an Ostern in Omaha an, den Abschluss der Hallensaison. Dort trugen Dressur-, Springreiter und Voltigierer ihre Finals an einem Ort aus. Für die Voltigierer war es das erste Weltcup-Finale außerhalb Europas. Ein Zeichen, dass Ihre Sportart wächst?

Man muss sagen, dass unser Weltverband, die FEI, da einen tollen Job macht und unsere Disziplin immer wieder an die olympischen Disziplinen anbindet. Das ist für die Athleten und alle drum herum ein Riesenerlebnis, weil die Aufmerksamkeit größer ist. Es war in Omaha einfach toll, so eng mit den Spring- und Dressurreitern zusammen zu sein. Wir hatten einen super Teamgeist, uns gegenseitig zugeschaut und unterstützt. Und es hat gezeigt, dass es logistisch gut machbar ist. Ein Teil der Pferde kam aus Europa, ein Teil aus den USA.

Für Sie war es das erste Weltcup-Finale als Bundestrainer und gleich ein voller Erfolg. Ihre Athletinnen und Athleten haben alle Wettkämpfe gewonnen – im Einzel und im Doppel. Im vergangenen Jahr haben Sie den Job von der langjährigen Bundestrainerin Ulla Ramge übernommen, deren Ko-Trainer Sie waren. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Wir wollen die Voltigiernation Nummer eins bleiben. Von der Zahl der Menschen, die voltigieren, kommt kein anderes Land an uns heran. Es ist einerseits beruhigend, dass wir aus einer breiten Masse an Athleten schöpfen können. Andererseits ist es die Kunst, bestimmte Athleten so zu begleiten, dass sie über Jahre hinweg Topniveau erreichen und halten. Da sind andere Länder mittlerweile gar nicht schlecht. Frankreich zum Beispiel. Wir dürfen wir uns nicht auf dem Erfolg ausruhen, sondern möchten in jeglichen Disziplinen an der Spitze sein, diese Positionen halten und weiter Spitzenathleten kreieren. Ein Beispiel: Bei den Herren bin ich selbst immer noch der letzte deutsche Gewinner einer Einzel-Goldmedaille bei einer WM. Die Franzosen hatten in dieser Zeit, seit 2006, drei verschiedene Einzel-Weltmeister.

Es heißt oft, Voltigieren sei ein Sport für Kinder, als Einstieg zum Dressur- oder Springreiten. Wie schaffen Sie es, junge Menschen in Ihrem Sport zu halten?