Carlsens Unternehmen gekauft : Fusion der Schach-Giganten

Aktualisiert am

Das zweitgrößte Schachunternehmen der Welt, die Play-Magnus-Gruppe, wird von Marktführer Chess.com aufgekauft. Der mit Schachweltmeister Magnus Carlsen verbundenen Play-Magnus-Gruppe wäre wohl 2023 das Geld ausgegangen. Um Kosten zu senken, hat das Unternehmen, das Apps, Lehrvideos, Bücher und Schulschachkurse vertreibt, kürzlich seinen Standort in Hamburg geschlossen. 29 Mitarbeitern des bisher als profitabel geltenden Tochterunternehmens Chessable wurde gekündigt. An der Osloer Börse war die Aktie zeitweise noch 77 Cent wert.

Chess.com bot nun 13 norwegische Kronen, umgerechnet 1,35 Euro, pro Aktie. Das Management der Play-Magnus-Gruppe hat das Angebot bereits akzeptiert. Mehrere Marken sollen erhalten bleiben, die deutsche chess24 wird aber wohl verschwinden. Eine Nachfrage, ob weitere Entlassungen anstehen, wurde nicht beantwortet. Da die Kleinanleger nicht organisiert sind, ist unwahrscheinlich, dass eine Sperrminorität von zehn Prozent plus einer Aktie zustande kommt. Sie werden überwiegend mit Verlusten aussteigen. Wer mindestens ein Prozent der Aktien hält, bekommt dagegen die Chance, Anteile an dem Quasi-Monopolisten zu erwerben.

„Mehrere Akteure sind immer besser, weil es Wettbewerb gibt. Aber die Gruppe war am Bluten und hat schon an die vierzig Millionen Euro verbrannt“, analysiert der französische Schachunternehmer Bachar Kouatly. Er tippt darauf, dass die 2007 eröffnete Plattform Chess.com einen eigenen Börsengang anstrebt. Die amerikanische Plattform profitierte davon, dass der bisherige Konkurrent kein ausgereiftes Onlinespiel anbieten konnte. Von Carlsens Apps und Online-Turnieren angefixte Schachfans meldeten sich scharenweise bei Chess.com an, das neunzig Millionen User vermeldet. Das vielleicht wichtigste Kaufargument ist der Weltmeister selbst. Kurz vor der Bekanntgabe des Deals spielte Carlsen erstmals seit Langem online auf Chess.com.

„Der Westen spielt keine Rolle mehr“

Während der mehrere Monate dauernden Verhandlungen entschied sich Carlsen, seinen von der Weltschachföderation FIDE vergebenen Titel nicht mehr zu verteidigen. „Welche Rolle der bevorstehende Deal für ihn spielte, wissen wir nicht“, sagt Kouatly. Auf die FIDE, deren stellvertretender Präsident er bis vor kurzem war, sieht er ohne Carlsen schwere Zeiten zukommen. Das Überleben des klassischen Turnierschachs am Brett hänge nun immer mehr an östlichen Schachverbänden wie Indien, China und Russland. Nachdem der langjährige Kreml-Politiker Arkadi Dworkowitsch Anfang August als FIDE-Präsident wiedergewählt worden war, steht für Kouatly fest: „Der Westen spielt keine Rolle mehr.“

Der englische Schachhändler und -veranstalter Malcolm Pein sieht die FIDE als Verlierer des bevorstehenden Zusammenschlusses: „Chess.com hat künftig eine potentiell enorme Verhandlungsposition.“ Für westliche Sponsoren seien die Plattformen zusammen mit Carlsen die attraktivere Option. Zuletzt hatte die FIDE Millionen für Übertragungsrechte kassiert und damit ihre Mitglieder bei Laune halten können.