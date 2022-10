Ironman-Siegerin auf Hawaii : Was für ein Auftritt von Chelsea Sodaro!

Wenn man den Ironman Hawaii fast aus dem Nichts gewinnt, dann fängt ein neues Leben an. Sportlich gesehen. Finanziell. Und dann kann man sich auch ein paar Starallüren erlauben. Chelsea Sodaro jedenfalls ließ auf sich warten bei der Pressekonferenz, zu der nach der Ironman- Weltmeisterschaft die ersten Fünf in einen Tagungsraum des Kamehameha's Kona Beach Hotels geladen werden, um den Tag und das Rennen noch einmal Revue passieren zu lassen. Vier Frauen saßen in Rennkleidung da, der Stuhl in der Mitte war leer.

Fünf, vier, drei, zwei – das waren die Schwedin Lisa Norden, die beiden Deutschen Laura Philipp und Anne Haug und die Britin Lucy Charles-Barclay. Fehlte nur die eins: die Amerikanerin Chelsea Sodaro. Der Moderator bat um Nachsicht, schickte einen Kollegen aufs Zimmer der Siegerin, und schließlich ging die Tür auf, und Chelsea Sodaro erschien mit Mann und Töchterchen Skylar sowie einem hawaiianischen Siegerkranz auf dem Kopf. Was für ein Auftritt! Hier kam sie, die erste amerikanische Siegerin des Ironman Hawaii seit Paula Newby-Fraser 1996. Lange ist es her.