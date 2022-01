Klettern ist ihr Leben : Caro und die Berge

Riskante Leidenschaft: „Ich habe Angst bekommen in Situationen, in denen ich zuvor niemals Angst gespürt hätte“, sagt Caro North, hier auf La Fiamma in der Schweiz. Bild: European Outdoor Film Tour 2021

Sie ist das Gesicht der European Outdoor Film Tour, die noch bis Mitte Februar Station in dreizehn Ländern macht. Vom Plakat, das die Tour ankündigt, blickt sie einen an, von Anstrengung und Wetter gezeichnet, wach und konzentriert: Caro North, 30 Jahre alt, Bergsteigerin, Skifahrerin, Bergführerin, ist in Darmstadt zur Schule gegangen, lebt in der Schweiz nahe Verbier oder in ihrem VW-Bus oder in einem Zelt irgendwo auf der Welt. Der Film über sie, ein Teil der Tour, zeigt sie beim ­Klettern, Gleitschirmfliegen, Skifahren. Zeigt sie als Bergführerin, Athletin, als Mensch.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Eine strahlende Heldin. So könnte man sie verkaufen. Aber das ist nichts für Caro North. Bergsteiger als heroische Figuren, dieses Bild mag sie nicht, denn der Heldenmythos verschleiere manches Problem. Im Alpinismus wolle niemand Schwäche zeigen. Niemand über die Kehrseite reden. Über die vielen Verunglückten. Über schwere Verluste. Über den Tod. Über psychologische Hilfe, die man brauche. Über ein Leben, das durch Höhen und Tiefen gehe. Nach einer großen Tour, sagt sie, sei man platt, physisch und psychisch. Das Gegengewicht zum überwältigenden Gefühl am Berg sei dann: Traurigkeit. Über all das werde nicht gern geredet.