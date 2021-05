Tennisspielerin Suárez Navarro : „Ich dachte, ich hätte Covid-19, aber es war Krebs“

Im Sommer des vergangenen Jahres fühlte sich Carla Suárez Navarro plötzlich krank. Sie war erschöpft, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund gegeben hätte, dazu kamen Bauchschmerzen und Fieber. Und weil es eben das Jahr 2020 war, lag für die spanische Tennisspielerin ein Verdacht nahe. „Ich dachte, ich hätte Covid-19“, sagte Suárez Navarro jüngst dem Fernsehsender Eurosport. „Aber es war Krebs.“ Die Diagnose im August ist ein Schock.

Bei der zu diesem Zeitpunkt 31-Jährigen wird das Hodgkin-Lymphom festgestellt, ein bösartiger Tumor im Lymphsystem. Suárez Navarro muss sich einer sechsmonatigen Chemotherapie unterziehen. Garantien kann ihr zu diesem Zeitpunkt niemand geben. „Ich muss mich einer komplizierten Realität stellen. Es ist an der Zeit, dies zu akzeptieren“, schreibt sie bei Twitter. Heute, nachdem ihre Geschichte ein Happy End erhalten hat, kann sie sich kaum noch erinnern, was sie damals alles gefühlt hat. „Die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, was ich in dem Moment dachte“, sagt sie. „Ich wollte nur wissen, was ich tun muss, um mich zu erholen.“