Kraftsport mit Ästhetik : Wie Calisthenics die deutschen Parks erobert

Schwünge, Pirouetten, Salti: Entstanden ist die junge Sportart in New York, nun boomt sie auch hierzulande. Erlaubt ist, was gefällt – ein Trend für Individualisten.

Man hat das alles schon gesehen: Krafthalten, bei denen der Körper, nur auf die beiden Arme gestützt, parallel zum Boden in der Luft schwebt. Schwünge an der Stange, unterbrochen durch Pirouetten und Salti. In Turnhallen werden derartige Kunststücke mit gestreckten Füßen und Knien trainiert. Auf der Straße gibt es solche Haltungsregeln nicht. Da ist erlaubt, was gefällt.

Frankfurter Männer erfolgreich

Calisthenics, die „schöne Kraft“, kommt von dort. Entstanden in den Freiluft-Fitnessparks von New York, verbreitete sich der Trend, Kraftübungen mit dem eigenen Gewicht vielfältig zu variieren und mit Elementen aus anderen Sportarten, mit Akrobatik oder Tanz, zu kombinieren – dank Internet schnell auf der ganzen Welt.

Auch der Frankfurter Abdullah „Abi“ Ghauri wurde durch die Videos darauf aufmerksam und begann selbst mit Freunden, die „coolen“ Skills zu üben. Heute gilt die sich aus diesen Anfängen entwickelnde Szene in der Großstadt am Main als die größte bundesweit im Bereich „Freestyle“.

Bei den ersten deutschen Meisterschaften unter dem Dach des 2019 gegründeten Deutschen Calisthenics und Streetlifting Verbandes (DCSV) räumten die Frankfurter am Wochenende bei den Männern in allen drei Gewichtsklassen die Titel ab. Thanh Nguyen gewann die Gesamtwertung.

Als Heimkind zur Leidenschaft gefunden

Dabei saß der Favorit nur unter den Juroren, statt selbst innerhalb von zweimal zwei Minuten zu eigens gewählter Musik sein Können an dem Gerüst aus Stangen und Holmen und den kleinen Barren und Klötzen nebenan zu demonstrieren. Korash Kabir, der mit freiem Oberkörper, langen Haaren und Bart am Kampfrichtertisch wie ein Guru wirkte, gilt hierzulande als Pionier der Kürvariante, als kreativer Künstler unter den Athleten.

Als Zwölfjähriger fand er als Heimkind zu seiner Leidenschaft. „Er hat in unsere Gruppe Jugendkraft hineingebracht“, sagt Ghauri. „Wir selbst hatten das eher als Training gesehen.“ Kabir kam auf neue Ideen, kreierte eigene Elemente. „Er brennt dafür und hat sich immer wieder neu erfunden“, sagt Ghauri.

„Keinen Funken mehr gespürt“

Die nationalen Titelkämpfe, die vor der pandemiebedingten Pause einzelne Vereine organisierten und an denen diesmal 37 Männer und vier Frauen teilnahmen, entschied Kabir viermal hintereinander für sich. Jetzt, sagt er, „habe ich keinen Funken mehr gespürt“. Er richte seinen Fokus auf die Weltmeisterschaften, bei denen er bislang über einen 13. Platz nicht hinauskam, und andere internationale Wettbewerbe.

186.000 Follower hat der Hesse bei Instagram. Das verhalf ihm nicht nur zur damals überraschenden Wahl zum Frankfurter Sportler des Jahres 2017. Die zahlreichen Klicks locken Sponsoren an, die es dem 24-Jährigen, zusammen mit Einnahmen durch Workshops und Showauftritte, ermöglichen, für seinen Sport zu leben.

Dabei übt der Personal Trainer nur noch einmal in der Woche, dafür zu 100 Prozent fokussiert auf das Fliegen an den Stangen; 20 bis 30 Minuten allgemeines Krafttraining täglich reichten, um sich in Bestform zu halten.

In den Sozialen Medien kündigt Kabir an, sich in Zukunft mehr auf Weighted Calisthenics zu konzentrieren. Der DCSV verteilt in dieser Variante ebenfalls Titel. Bei verschiedenen Übungen wie Klimmzügen oder Kniebeugen geht es allein um Maximalkraft.

„Kein typischer Vereinssport“

Um Calisthenics zu verbreiten, zu professionalisieren und bessere Bedingungen für den Sport zu schaffen, hat der Gütersloher David Gwizdz den Verband zusammen mit sechs Kollegen gegründet. Nur wer Mitglied ist, kann an den Meisterschaften teilnehmen. 22 Vereine und mehr als 300 Einzelpersonen haben sich dazu bereiterklärt; die Tendenz ist weiter steigend. 16 Unternehmen fördern das Engagement.

„Calisthenics ist kein typischer Vereinssport“, sagt Gwizdz. „Aber vor allem für Neueinsteiger sind sichere Bedingungen wichtig.“ Zudem lasse sich als Organisation, etwa im Dialog mit Kommunen, oft mehr bewirken als ohne einen derartigen Hintergrund. Dennoch lasse sich nicht jeder von Institutionen einfangen – in einem Trend, der mit einem „wilden Flair“ verbunden sei und in dem sich die Anhänger gerne als freie, ungebundene Individualisten sehen.

Die Community in Frankfurt ist auch ohne Vereinsgründung weit gekommen. Beim Bau neuer Anlagen dürfen Ghauri und seine Kollegen eigene Wünsche und Vorstellungen bei der Stadt einbringen. So entsteht im Bürgerpark auf der früheren Rennbahn die erste wettkampftaugliche Geräteansammlung. Die deutschen Meisterschaften waren dort geplant, doch die Eröffnung wurde erst auf den 24. November terminiert.

So mussten die Freunde der schönen Kraft auf ein portables Gerüst in der Fechenheimer Halle umziehen. Nicht gerade ein typischer Treffpunkt für die Outdoor-Sportler. „Wir stehen noch am Anfang eines Entwicklungsprozesses“, sagt Gwizdz. Da müsse man flexibel sein.