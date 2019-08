Bundestrainer zu Klosterhalfen : „Ich kann die Hand für sie ins Feuer legen“

Nach dem Fabellauf von Konstanze Klosterhalfen zum deutschen 5000-m-Rekord bei den deutschen Meisterschaften in Berlin hat Bundestrainer Sebastian Weiß die abermals aufgekommenen Zweifel am Leistungssprung der 22-Jährigen zurückgewiesen. „Wie ich Konstanze kenne, kann ich die Hand für sie ins Feuer legen, aber ich stehe jetzt natürlich nicht mehr täglich neben ihr“, sagte Weiß bei Sport1.

Klosterhalfen hatte am Sonntag die 20 Jahre alte Bestmarke von Irina Mikitenko in 14:26,76 Minuten um 15 Sekunden pulverisiert. Sie ist damit die zweitschnellste gebürtige Europäerin der bisherigen Geschichte. Bereits am 30. Juni hatte sie ihren eigenen deutschen 3000-m-Rekord in 8:20,07 Minuten um knapp zehn Sekunden gesteigert.

Weiß hatte sich selbst ein gutes Bild über das Leistungsvermögen des Leichtgewichts gemacht. „Ich kenne Konstanze sehr gut und weiß, was sie kann“, sagte Weiß, „wir konnten im Frühjahr 2018 im Höhentraining in Flagstaff sehr gut trainieren, da hätte ich ihr auch schon eine Zeit um die 14:30 Minuten zugetraut. Die Leistung in Berlin überrascht mich also nicht so sehr.“ Sie sei eine mündige Athletin, so Weiß weiter, „sie ist den Schritt gegangen und wusste, dass diese Kritik auf sie zukommen wird. Konstanze ist weiterhin im Anti-Doping-Pool, wird regelmäßig kontrolliert und auch bei Rekorden, wie jetzt in Berlin, muss sie direkt eine Dopingkontrolle absolvieren.“

Auch Anti-Doping-Experte Wilhelm Schänzer sieht kein Indiz für den Einsatz unerlaubter Mittel. „Natürlich sind ungewöhnliche Leistungen auch ohne Doping möglich“, sagte der frühere Leiter des Instituts für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln gegenüber Sport1. Und im Leipziger Institut für angewandte Trainingswissenschaft (IAT), wo Klosterhalfen mehrmals untersucht wurde, sieht man in dem Rekord eine logische Fortsetzung ihrer früheren Auftritte. „Wie in den Ergebnisdatenbanken der Leichtathletik ersichtlich wird, ist die Leistungsentwicklung von Konstanze Klosterhalfen ein Prozess, der sich bereits im Schüler- und Jugendalter angedeutet hat“, hieß es auf Nachfrage.

Die Leverkusenerin Klosterhalfen trainiert seit einem Dreivierteljahr in den Vereinigten Staaten. Dort gehört sie dem umstrittenen Oregon Project des Sportartikelgiganten Nike an. Dessen Leiter Alberto Salazar hat allerdings einen dubiosen Ruf. Gegen den früheren Marathonstar, der einst auch das britisches Lauf-Idol Mo Farah zum viermaligen Olympiasieger machte, läuft eine Untersuchung der amerikanischen Anti-Doping-Behörde Usada.

Klosterhalfen stellt sich Zweifeln selbstbewusst entgegen. „Ich kann das schon verstehen. Aber jeder, der ein negatives Bild hat, soll gerne vorbeikommen und sich das angucken“, sagte sie in Berlin: „Ich kann nur Positives berichten und hoffe, dass ich das durch meine Leistung weiter zeigen kann.“