Haft für Basketballstar Griner : Russland offen für Gefangenenaustausch mit USA

Nach dem Urteil von neun Jahren Haft für US-Basketballspielerin Brittney Griner in Moskau gibt es scharfe Kritik. Nun äußert sich Russlands Außenminister und erklärt Gesprächsbereitschaft in dem Fall.

Nachdem ein russisches Gericht die US-Basketballspielerin Brittany Griner wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt hat, zeigt sich Russlands Außenminister Sergej Lawrow offen für einen möglichen Gefangenaustausch mit den USA. „Wir sind bereit, dieses Thema im Rahmen des von den Präsidenten Putin und Biden vereinbarten Kanals zu diskutieren“, sagt Lawrow auf einer Pressekonferenz bei einem Besuch in Kambodscha.

Die nordamerikanischen Basketball-Profiligen WNBA und NBA kritisierten das Urteil scharf. Die von einem Gericht in Chimki nahe Moskau verhängte Haftstrafe sei „ungerecht und bedauerlich“, teilten die beiden Ligen in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Urteil sei „vorhersehbar“ gewesen, dennoch bleibe die 31-Jährige „zu Unrecht“ inhaftiert, hieß es weiter.

Demnach wollen sich WNBA und NBA „unvermindert für eine sichere Rückkehr“ der Amerikanerin in die USA einsetzen. Es bleibe die Hoffnung auf ein baldiges Ende. Griners WNBA-Team Phoenix Mercury sprach von einem „ernüchternden Meilenstein“ innerhalb des „Albtraums“ für die eigene Spielerin. „Wir wissen, dass der Prozess, der unsere Freundin nach Hause bringen sollte, nie rechtmäßig verlaufen ist“, schrieb der Klub. Man sei „untröstlich“, gleichzeitig sei das Vertrauen in die Beamten groß, „die jeden Tag daran arbeiten, sie zu ihrer Familie und uns zurückzubringen“.

Auch US-Präsident Joe Biden hatte die Entscheidung vom Donnerstag in einer ersten Reaktion „inakzeptabel“ genannt. Das Anwaltsteam der Starspielerin hatte unmittelbar nach dem Urteil angekündigt, in Berufung zu gehen, die Chancen für eine merkliche Reduzierung der Haftstrafe dürften jedoch schlecht stehen. Ein möglicher Gefangenaustausch dürfte größere Chancen haben.

Griners US-Basketball-Team setzte derweil ein Zeichen der Solidarität gesetzt. Die Phoenix Mercury bekundeten vor dem Auswärtsspiel gegen die Connecticut Sun am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga WNBA ihre Unterstützung, indem sie zusammen mit den Gegnerinnen vor der Partie am Mittelkreis in „42 Sekunden Stille für unsere Schwester“ ihre Arme verschränkten.

Griner saß seit Mitte Februar dieses Jahres in Untersuchungshaft, nachdem bei ihr bei der Einreise am Flughafen Scheremetjewo sogenannte Vape-Kartuschen und Haschisch-Öl gefunden worden waren. Es soll sich um 0,5 Gramm gehandelt haben. Dies wurde als illegaler Drogenbesitz und versuchter Schmuggel gewertet. Das Gericht sah keine mildernden Umstände. Griner hatte sich schuldig bekannt.

Das Team der Mercury hatte beim Aufwärmen vor der Partie gegen die Sun die Urteilsverkündung verfolgt. „Niemand von uns wollte heute eigentlich spielen“, erklärte Griners Mitspielerin Skylar Diggins-Smith. „Wie kann man das Spiel auch mit einem klaren Kopf angehen? Alle von uns haben vor der Partie geweint. Aber wir müssen weiterhin versuchen, ihren Geist am Leben zu halten.“ Die Mercury verloren die Partie gegen die Sun mit 64:77.