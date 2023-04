Herr Kretzschmar, wir treffen uns in der Trainingshalle der Handball-Füchse im Sportforum Hohenschönhausen, Sie sind hier Sportvorstand. Sie, Frau Steffen, betreuen Athletinnen am Olympiastützpunkt, Ihr Büro ist um die Ecke. Wenn Sie an Ihre Karrieren denken, gab es einen Trainer, eine Trainerin, die be­sonders hart mit Ihnen umgegangen ist?

Steffen: In Schwedt, in meiner Heimatstadt, war das manchmal ein bisschen ruppig. Ich erinnere mich an meine ersten Norddeutschen Meisterschaften, da hat meine Trainerin gesagt: „Du kannst viel mehr, 200 Meter Kraul, jetzt zeigst du mal, wie es geht.“ Und dann hat sie mich gefühlt fast auf den Startblock gezerrt. Ich bin auf der ersten Bahn total unrhythmisch geschwommen und habe mein Rennen nach 50 Metern beendet, ich konnte nicht weiterschwimmen, hatte mich zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Was in der Kabine passierte, war ein Wortgewitter. Was mir einfallen würde, ich solle doch mal zeigen, was ich kann, die Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein. Meine Trainerin war prinzipiell toll, aber sie wollte, dass du zeigst, was du kannst. Das waren erste negative Erlebnisse, die ich mir zu Herzen nahm.