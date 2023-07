Nach neun Jahren will Rory McIlroy endlich wieder ein Golf-Major gewinnen. Bei der Vorbereitung gelingt ihm einer der besten Schläge seines Lebens. Doch in ein altes Streitthema lässt er keine Ruhe einkehren.

Bei der 151. British Open, die von Donnerstag bis Sonntag im Royal Liverpool Golf Club in Hoylake ausgetragen wird, dreht sich alles um eine Frage: Kann Rory McIlroy endlich wieder einmal nach neun Jahren ein Major gewinnen? Wohl selten ging der 34 Jahre alte Nordire mit so viel Zuversicht in das älteste Golfturnier der Welt, das seit 1860 ausgetragen wird. „Das ist ein großer Schuss Selbstvertrauen“, sagte McIlroy am Sonntag nach seinem Sieg bei der Genesis Scottish Open im Renaissance Club in Gullane (Schottland). „Wenn ich mich nächste Woche in einer ähnlichen Situation befinde, in der ich neun Löcher vor Schluss noch eine Chance auf den Sieg habe, kann ich sicher auf das zurückgreifen, was ich heute hier getan habe.“

Denn am Sonntag gelang dem Star etwas, das ihn seit einem Jahr plagte. Endlich versagten auf den letzten Löcher nicht die Nerven, endlich ließ er in den entscheidenden Phasen den Ball mit dem Putter im Loch verschwinden. Mehr noch: „Mein Schlag am 18. Loch war einer der besten meines Lebens.“