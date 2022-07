British Open im Golf : Vorsicht auf den Balkonen!

Das Road Hole in St. Andrews ist das 17. Loch auf dem Kurs an der schottischen Ostküste und gilt als das schwierigste Loch der Welt – und als Gefahr für Hotelgäste.

Wenn ich heute auf einem Golfplatz ein solches Loch bauen ließe, würde mich mein Auftraggeber für verrückt erklären“, behauptet der Amerikaner Robert Trent Jones junior, einer der berühmtesten Golfplatz-Architekten der Welt. In der Tat, das Road Hole, das 17. Loch des Old Course von St. Andrews an der schottischen Ostküste, verlangt selbst den besten Profis der Welt Ungewohntes ab.

Mehr noch: Jedes Jahr, wenn die British Open auf diesem Dünenstreifen ausgetragen wird, erscheint dieses Par-4-Loch in allen Statistiken als das schwierigste der Welt. Im Schnitt benötigen die Spieler zwischen 4,6 und 4,7 Schläge – und das auf einer Spielbahn, bei der der Ball mit dem vierten Schlag im Loch landen sollte.