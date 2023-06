Schaut her, was ich kann! Zu den Rollenspielen mit verschiedenen Charakteren wummern die Bässe. Bild: Imago

Der Strzelecki Park ist das Herz von Nowy Sącz. Vor allem Familien und Jugendliche, die in der 84.000 Einwohner zählenden Stadt 100 Kilometer südöstlich von Krakau wohnen, verbringen hier, in der weitläufigen Grünanlage mit See und großem Spielplatz, ihre freie Zeit. Breakdancer hätte man früher am ehesten in einer der vielen Ecken gesucht, dort, wo es kuschelig und eng zugeht. Wo sie sich abseits einer größeren Öffentlichkeit, umgeben und angeheizt von einem engen Freundeskreis, kameradschaftlich foppend miteinander „batteln“ können: Der eine gibt eine Bewegung vor, der andere nimmt sie auf und versucht, sie zu toppen. Mit Moves zu kommunizieren, das ist es, was die Leidenschaft der Freestyle-Akrobaten ausmacht, die ihren Ursprung auf der Straße haben.

Doch ihre Premiere bei den Europaspielen in Polen feiern die Breakdancer in der großen Veranstaltungshalle auf dem gleichen Areal. Drinnen riecht es nach Benzin. Aber jene, die hier auf der Bühne stehen, ziehen ihre Energie aus dem Publikum, obwohl dieses, befremdlich für die Bewegungskünstler, nur von vorne und aus mehreren Metern Distanz von einem Teil der 3000 Sitze in Reihen aus zusieht. Frenetisch gejubelt und geklatscht wird bei jedem geglückten Element. Zwei Animateure motivieren mit anerkennenden „Wow“- und „Oh“-Rufen und kündigen jeden Performer begeistert an. „Die Stimmung ist bombastisch“, wird Sanja Jilwan Rasul später sagen.