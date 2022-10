Breakdancer Chanthabouasy : Solange das Herz mit Leidenschaft pumpt

Zwei Stunden vor Beginn der Show setzt sich Niranh Chanthabouasy entspannt auf den Stuhl des Cafés mit Skyline-Blick. Seine Stuhllehne berührt fast die Fassade der Alten Oper. Anspannung oder gar Lampenfieber verspürt er auch dann nicht, wenn er die größten und wichtigsten Bühnen bespielt. Nicht wenn er „Flying Bach“ aufführt. „Zum gefühlt tausendsten Mal“, wie er lachend sagt. Auf Tour mit der weltweit erfolgreichen Show, die seit zehn Jahren spektakulär Bach mit Breakdance verschmelzen lässt, empfinde er Abend für Abend mehr eine Lust darauf, „mit Freude und Freunden das Vokabular meiner Kunst zeigen zu dürfen“.

Der vergangene Mittwochabend in der Alten Oper ist dennoch ein besonderer Abend für Chanthabouasy. Seine Familie sitzt im Publikum. Und die sieht ihn nicht allein, mit Kopfhörern auf den Ohren, in der Wohnung im Frankfurter Ostend üben, wie er es oft tut. Sondern im Scheinwerferlicht tanzen inmitten des Ensembles Flying Steps, das Chanthabouasy seit über zehn Jahren entscheidend prägt. Der 42-Jährige, dessen Wurzeln in Laos liegen, ist Ruhepol und Anker zugleich für die anderen sieben Tänzer der Gruppe. Sie sind sieben Jungs und eine Ballerina, Topathleten allesamt. Sie zeigen Hochleistungssport.

Höchste Energie und Intensität

55 Minuten vor Showbeginn verlässt er in aller Ruhe das Café. Von 20.00 Uhr an steht er in der Alten Oper auf der Bühne. Es wirkt, als ob enorme Stöße und Schläge und Wellen seinen Körper durchfahren, die sich in einem mitunter irrwitzigen Tempo zu staunenswerten Choreographien fügen. Eine Liaison aus Leichtigkeit und Lebensfreude inmitten einer Show, die spielerisch Hoch- und Subkultur vermengt. Und die auch deshalb so gut funktioniert, weil sie einst ganze neue Wege ging und auch heute noch zu überraschen vermag, wie selbstverständlich man zugleich Bachs Präludien und Fugen im „Wohltemperierten Klavier“ hört und dabei „Headspins“ sieht.

Auf der Bühne steht links der Flügel und rechts das Cembalo, und mittendrin treffen die jungen Wilden der Flying Steps den alten Meister Bach und bespielen den leeren Raum 70 Minuten lang mit höchster Energie und Intensität. Das rasante Drehen um die eigene Körperachse auf dem Kopf stehend (Headspins) ist Chanthabouasys Sache nicht.

Auch wirbeln mehr die Jüngeren der Crew um jede mögliche Achse ihrer austrainierten Körper so über die Bühne, dass die Zuschauer wie beim Tennis den Kopf nach links und rechts drehen, um folgen zu können. Die urbanen Tanzformen Popping (mit ihren roboterartigen Bewegungen) und Locking sind seine sportliche-künstlerische Heimstatt. Doch natürlich hat er auch diverse Elemente von Breakdance und Hip-Hop im Repertoire.

Chanthabouasy hat quasi die Rolle des Trainers inne, er ist quasi nicht nur ein teilnehmender Beobachter, sondern ein mitspielender Chef. Er spüre sofort und genau, wie seine Mitstreiter drauf seien, ob die Show leichtgängig wird oder sie etwas kämpfen müssen. „Es ist nie langweilig, weil es nie perfekt ist. Das ist gut, weil man so immer auf einer gemeinsamen Reise ist“, sagt er. Der Frankfurter – alle Avancen, endlich nach Berlin zu ziehen zur Zentrale der Flying Steps, lehnt er beharrlich ab – gehört zu den Gründervätern von „Flying Bach“. Die Choreographien hat er mit ersonnen. Und er steht seit der ersten Stunde vor zehn Jahren mit auf der Bühne.

Chanthabouasy, in der Szene als „Lil Rock“ bekannt, ist Veteran und buchstäblich Schrittmacher zugleich. Seine Sicherheit und Klasse benötigen gerade die neuen Tänzer des Ensembles. Während des Stillstands der Pandemiezeiten haben sich einige umorientiert, haben zum Beispiel Stellen an früher wieder gestarteten Varietétheatern angenommen. Der Abend in der Alten Oper, dem am Donnerstag noch ein Gastspiel in Wiesbaden folgte, hätte ursprünglich im Mai 2020 und dann im September 2021 schon stattfinden sollen.