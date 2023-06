An der Wand hängen Fotos vom klassischen Tanzen, von Walzer bis Rumba. Das ist, worauf sich der Deutsche Tanzsportverband (DTV) in erster Linie versteht. Doch hier, in einem Trainingsraum der Max-Schmeling-Halle in Berlin, sind an diesem Wochenende Tänzer und Tänzerinnen zu einem Lehrgang zusammengekommen, die sich vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen konnten, dass sie sich in einem deutschen Sportverband wiederfänden.

Aber weil die Breakdancer im nächsten Jahr olympisch werden, weil es für die 16 besten B-Girls und die 16 besten B-Boys, so nennen sie sich selbst, in Paris um Medaillen gehen wird, mussten die Tanzakrobaten die Freiheit der Straße mit den Gepflogenheiten olympischer Praxis verbinden. Eine Symbiose von Feuer und Wasser, ist Breakdance – kurz Breaking – doch eine von vier Säulen der im Kern subversiven Hip-Hop-Kultur, die in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in der Bronx in New York entstand.