Boxtalent Stefanie von Berge : Die Musterschülerin im Ring

Den besonderen Moment, als ihre Möglichkeiten plötzlich aus dem Dunkel traten, um ihr in vollem Licht zu erscheinen, kann Stefanie von Berge klar benennen. Sie war 14 Jahre alt, als sie mit einer Sondergenehmigung an den deutschen U-17-Meisterschaften im olympischen Boxen teilnahm – und gleich den Titel im Fliegengewicht gewann. Der unerwartete Triumph löste bei ihr den starken Verdacht aus, „dass ich das vielleicht doch kann“, wie sie sich erinnert. Unmittelbar darauf folgte der Vorsatz, dranzubleiben und „das noch ernster zu nehmen“, so von Berge. Die Glücksgefühle, die da hochkamen, waren schließlich so intensiv „als wäre ich Weltmeisterin geworden“.

Diesen ultimativen Titel kann die heute 22 Jahre alte Kämpferin bis Ende nächster Woche nicht gewinnen. Aber die Auszeichnung als beste Boxerin Europas im Weltergewicht wäre aktuell im Angebot. Nicht weniger hat die ambitionierte Kölnerin mit ukrainisch-kasachischen Wurzeln im Sinn, wenn sie an diesem Dienstag in Budva, der uralten Küstenstadt an der montenegrinischen Adria, ins EM-Turnier der Frauen einsteigt. Im Prinzip jedoch gilt das für sie zu jedem Wettbewerb: „Wenn du im Boxen Zweiter wirst, heißt das: Irgendjemand hat dich geschlagen. Deswegen gibt es für mich eigentlich nur einen richtigen Platz, und das ist der erste.“