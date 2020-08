Boxer Yoan Pablo Hernandez : Das „Comeback des Jahres“ endet mit einem Debakel

Aktualisiert am

Bei der Rückkehr in den Ring erlebt Boxer Yoan Pablo Hernandez eine Demütigung. Die Frage, die sich nicht nur die 1000 Zuschauer in Magdeburg stellen, lautet: Hat er das wirklich nötig?

Das Lächeln und die Kampfansage von Yoan Pablo Hernandez wirkten gequält. Kaum hatte sich der Deutsch-Kubaner nach der zweiten K.o.-Niederlage seiner Karriere am Samstag vom Ringboden auf der Magdeburger Seebühne erhoben, kündigte der 35-Jährige weitere Kämpfe an. „Eine Niederlage macht nichts aus, da kann man weitermachen“, stammelte der vor fünf Jahren als ungeschlagener Weltmeister im Cruisergewicht wegen zahlreicher Verletzungen zurückgetretene Boxer. Allein die Art und Weise, wie Hernandez bei seinem Comeback vom Amerikaner Kevin Johnson beherrscht wurde, lassen aber Zweifel an der Sinnhaftigkeit weiterer Duelle aufkommen.

Der als „Comeback des Jahres“ angekündigte Wiedereinstieg des einstigen, von Meistermacher Uli Wegner betreuten, Box-Idols wurde zum Reinfall. Und Hernandez’ früherer Trainer und väterlicher Freund musste mit den 1000 Zuschauern mit ansehen, wie Hernandez demontiert wurde. Dabei war Johnson alles andere als ein übermächtiger Kontrahent.

Der 40-Jährige, mittlerweile in Gelsenkirchen zu Hause, nutzte die Konditions- und Kraftprobleme von Hernandez gnadenlos aus. Als der für den Boxclub Stendal kämpfende Hernandez in der vierten Runde erstmals zu Boden ging, war auch das vorzeitige Ende schon absehbar. In Runde sieben war es dann soweit. „Wir wussten vor dem Kampf nicht, wo wir stehen. Das war ein Test. Es ist schön, dass er es versucht hat“, resümierte Trainer Christoph Schlender.

Die Ursachen für die Niederlage waren offensichtlich. Ein halbes Jahr Training reicht nicht, um nach fünfjähriger Pause Kondition und Kraft aufzubauen - schon gar nicht für das Schwergewicht. Hernandez’ 105 Kilogramm sind zu wenig, um Gegner wie Johnson (116 kg) entscheidend zu bearbeiten. Während Johnson plötzlich wieder eine Perspektive für sich sieht und dabei einen 100 000-Dollar-Kampf in Russland in Aussicht hat, muss Hernandez überlegen, wie es weitergeht. Derartig deprimierende Auftritte hat das Idol früherer Tage nicht verdient.

Der Hamburger Profiboxer Sebastian Formella kassierte derweil die erwartete Niederlage gegen den früheren Weltmeister Shawn Porter. Der 33 Jahre alte Weltergewichtler verlor in der Nacht auf Sonntag in Los Angeles (Ortszeit) gegen den Amerikaner einen Ranglistenkampf des Verbandes WBC einstimmig nach Punkten (120:108, 120:108, 120:108). Porter ist einer der weltbesten Boxer in seiner Gewichtsklasse. Für Formella, der den WM-Titel des weniger bedeutsamen Verbandes IBO trägt, ist es zumindest ein Erfolg, eine vorzeitige Niederlage verhindert zu haben.

Der 32 Jahre alte Porter bestimmte den Kampf im ständigen Vorwärtsgang. Formella, von Fans wegen seiner beruflichen Tätigkeit im Hamburger Hafen nur „Hafen-Basti“ gerufen, konnte zwar viele Treffer durch seine gute Deckung und flinke Beinarbeit verhindern, setzte jedoch kaum Akzente. Lediglich die neunte Runde gestaltete er ausgeglichen.

Porter darf sich jetzt WBC-Silver-Champ nennen. Der ehemalige WBC- und IBF-Weltmeister, der im vergangenen Jahr seinen WBC-Titel gegen Landsmann Eroll Spence jr. umstritten verloren hatte, hofft jetzt auf eine erneute WM-Chance. Formella, dessen IBO-Gürtel nicht auf dem Spiel stand, musste anerkennen, dass die Distanz zur Weltspitze groß ist. Zumindest konnte der Boxer aus dem Unternehmen des Hamburger Promoters Erol Ceylan die größte Börse seiner Karriere kassieren.