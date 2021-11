Boxer Saul Alvarez : Der lange Weg zum unumstrittenen Champion

Saul Alvarez ist ein Mann, der in anderen Maßstäben denkt. Der Sieg über einen weiteren Gegner, der Gewinn eines weiteren Weltmeistergürtels ist für den mexikanischen Boxer mittlerweile eher ein Mittel zum Zweck. Denn den 31-Jährigen treibt der Sinn nach Größerem an: Es geht um sein sportliches Vermächtnis. Nun hat der Kampf um den IBF-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht Alvarez diesem Ziel einen Schritt näher gebracht.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Vor den rund 16.500 Zuschauern in der ausverkauften MGM Grand Garden Arena in Las Vegas stoppte Alvarez am Samstagabend den bis dato ungeschlagenen amerikanischen Titelträger Caleb Plant in der elften Runde durch K. o. Es ist ein besonderer Triumph in der illustren Karriere des Mexikaners. Denn nun gilt Alvarez, der derzeit die Weltmeistergürtel der vier großen Boxverbände IBF, WBA, WBC und WBO trägt, als unumstrittener Champion im Supermittelgewicht. Er ist damit der erste Boxer in dieser Gewichtsklasse bis 168 Pfund (76,2 Kilogramm) und erst der sechste Kämpfer gewichtsübergreifend, dem das gelang.