Boxer Juan Carlos Gomez : „Das ganze Geld ist weg, aber ich bereue nichts“

Manche Menschen haben Stimmen, die nicht zu ihren Körpern passen. Etwa, wenn ein Vierzehnjähriger klingt, als bekäme sein Rachen seit Jahren nichts außer Zigarettenrauch und Spirituosen ab. Oder wenn ein Mann, der 99,9 Prozent der Deutschen mit einer schnellen Bewegung wahlweise in den Tod oder in einen zeitweisen Traumzustand schicken könnte, spricht, als hätte er seine Stimme einem Engel geraubt. So ist das bei Juan Carlos Gomez.

Seine Stimme ist hell und weich. Dabei ist er 1,92 Meter groß, schätzungsweise mehr als 100 Kilogramm schwer, hat Oberarme wie die Oberschenkel eines Radfahrers und den Nacken eines Stiers auf Anabolika. Es ist ein früher Dienstagabend, draußen brennt die Sonne, drinnen, an der großen Elbstraße 268 in Hamburg, prügeln zwei Männer und eine Frau schreiend auf Sandsäcke ein (eigentlich schreien nur die Männer, die Frau schlägt dafür, als hätte sie sechs Arme). Seit einem guten Jahr versucht Ismail Özen hier, den alten Universum-Boxstall wiederaufleben zu lassen: in der Mitte ein schöner Ring mit blau-weißen und rot-weißen Seilen, rundherum Sandsäcke in allen Formen und Fitnessgeräte frisch aus dem Karton.