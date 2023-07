Da ist so viel in seinem Kopf. Und manches gehört da in diesem Moment einfach nicht hin, die Rufe seines neunjährigen Sohnes etwa. Freddy Kiwitt hört ihn, weil er hier boxt, in Flensburg-Mürwik, vor vielleicht 400 Zuschauenden, und nicht in der großen Halle auf dem Campus, wo 6000 und mehr dabei sein könnten. Da will er hin.

„Ich habe am Anfang ein paar auf die Glocke bekommen“, sagt er, als er später schwitzend in der Kabine Marke Turnhalle sitzt, „das war aber auch gut, um wach zu werden.“ Er lacht, der „Pretty Boy“. Das ist sein Kampfname.