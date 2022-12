Kein Gegner in Sicht : Wie Naoya Inoue zum Mega-Boxstar werden will

Verwirrung ist eher die Regel im globalen Boxgeschäft, wo konkurrierende Verbände bevorzugt eigene Titelträger in 17 Gewichtsklassen führen. Da werden „Super Champions“ und „Regular Champions“ sowie auf Anfrage auch „Interims“-, „Junior“- und „Baltic Champions“ geführt. Vor diesem Hintergrund hebt sich eine Ausnahmeerscheinung wie Naoya Inoue um so mehr ab.

Seit der 1,65 Meter kleine Profi aus Yokohama im Bantamgewicht angelangt ist, dem nach einem indonesischen Huhn getauften Limit bis 53 Kilogramm, gibt es zur Frage nach dem Allerbesten keine zwei Meinungen mehr. Und seit Dienstagabend japanischer Zeit auch keinen relevanten WM-Gürtel mehr, den er nicht besäße.

Elf Runden und weitere 69 Sekunden benötigte „The Monster“, wie er ehrfürchtig genannt wird, in der ausverkauften Ariake Arena in Tokio, um Paul Butler den letzten, noch fehlenden Titel der World Boxing Organisation (WBO) zu entwenden. Somit bestätigten sich die düsteren Vorahnungen des 34-jährigen Engländers (34 Siege, drei Niederlagen).Der tapfere Profi aus der Grafschaft Cheshire hatte einheimischen Medien anvertraut, er mache sich „keine Illusionen über die Größe der Aufgabe, die mich erwartet“.

K.o.-Quote wie einst Mike Tyson

Im Augenblick der Wahrheit hatte er es auch nur seiner kompakten Deckung und großer Leidensfähigkeit zu verdanken, dass er vor 15.000 Augenzeugen überhaupt so weit kam – wenn auch um den Preis, dass er gegen den „phänomenalen Boxer“ (Butler) keine einzige Runde gewinnen und laut Statistik kaum vier Treffer pro Runde anbringen konnte.

Eine explosive, von einer Rechten zum Körper eingeleitete Schlagserie riss Butler in Runde elf von den Beinen. Alle Versuche, sich zu erheben, wurden vom glasigen Blick Lügen gestraft. So beschloss Inoue auch seinen 19.Titelkampf nacheinander (19 Siege) im Stil des derzeit wohl dominantesten aller Boxchampions. „Sieger durch Knockout“ oder „Sieger durch Abbruch“ – so lautet ja beinahe jedes Mal das Urteil, wenn der Twen mit der Jockey-Statur durch die Ringseile schlüpft.

Der überaus agile Normalausleger ist seit seinem Debüt vor zehn Jahren in 24 Vergleichen unbesiegt geblieben; seine K.o.-Quote (fast 90 Prozent) liegt ähnlich hoch wie einst bei Mike Tyson, und das altehrwürdige Fachblatt „The Ring“ führt ihn seit Jahren unter den besten Preisboxern „pound for pound“, also über alle Gewichtsklassen hinweg.

Der rasante Aufstieg des jugendlichen Helden, der sich in einen weltweit gefürchteten Boxchampion verwandelt hat, mag so verwegen wie aus einem Manga-Comic entschlüpft wirken. Doch die Schneise der Zerstörung, die Inoue im Ring hinterlässt, ist alles andere als ein Fantasieprodukt. Der 29-jährige hat in seiner Klasse derart aufgeräumt, dass seine Herausforderer inzwischen kaum noch die Bezeichnung verdienen. So ist der Respekt für den Zerstörer im Pocket-Format, der 2019 das Turnier der World Boxing Super Series gewann, längst universal. Eddy Hearn, Chef des Weltmarktführers Matchrooom Boxing, findet Inoue schlicht „unglaublich“. Boxikone Mike Tyson adelte ihn als „mean little shit“, und für US-Promoter Bob Arum ist er „der beste Boxer, den ich seit Jahren selbst gesehen habe“.

Der 91-jährige Routinier, der schon George Foreman und Sugar Ray Leonard vermarktete, hat den Japaner mehrmals in Amerika präsentiert und ist überzeugt, dass sein Protegé „so populär wie Manny Pacquiao“, also ein Megastar werden kann. Die boxerischen Zutaten dafür sind auch da. Seit dem sechsten Lebensjahr von seinem Vater Shingo trainiert und aufgebaut, kann Inoue seine Widersacher mit beiden Fäusten gleichermaßen erschüttern. Schon bei den Amateuren gelangen dem Teenager 48 seiner 75 Siege (sechs Niederlagen) vorzeitig, was dort so gut wie nie geschieht. Inoue hat ein außergewöhnliches Auge für kleinste Lücken in der gegnerischen Defensive, übt unermüdlich Druck aus, der enormen Stress erzeugt, und ist dazu ein kompromissloser „Finisher“.

Noch aber zirkuliert die Bewunderung vornehmlich im Inner Circle. Dort werden Schnipsel seiner spektakulärsten Kämpfe unter martialischen Titeln („Zehn Naoya Inoue Knockouts, die die Welt geschockt haben“) zu wahren Youtube-Hits. Darüber hinaus entwickelt sich die Popularität eher zögerlich. Das hat auch mit verschiedenen Zeitzonen und Kulturen zu tun. Boxt Inoue abends in seiner Heimat so wie am Dienstag, erreicht er außerhalb des asiatischen Raums wenige Live-Zuschauer. Fliegt er über den Teich nach Amerika, kann er mit den Fäusten, nicht aber mit seiner Zunge überzeugen: In der Übersetzung geraten seine Selbstauskünfte ziemlich knapp und auch etwas steif.

Mehr zum Thema 1/

Außerdem stehen auch die besten Bantamgewichtler seit jeher im Schatten größerer Ringhelden. Von Abe Goldstein bis Johnny Tapia sind sie „ein Regiment kleiner, nervöser Männer“ geblieben, wie der spanische Dramatiker Eduardo Arroyo es ausdrückte, deren Duelle nur Feinschmecker goutieren. Das könnte ein Grund mehr für Inoue werden, die Gewichtsklassen hinaufzuklettern, um sich mit noch stärkeren Gegnern zu messen.

So kündete der erste, einhellige Bantam-Weltmeister seit fünfzig Jahren nach „dem stolzesten Moment meiner Karriere“ an, nun ins nächsthöhere Limit, dem Superbantam- bzw. Halbfedergewicht, zu wechseln. Er sei „begeistert zu sehen, was da möglich“, erklärte der Miniatur-Dominator noch im Ring. Danach wandte er sich einer Art Familienfeier in der Umkleide zu. Auch sein drei Jahre jüngerer Bruder Takuma hatte an gleicher Stelle, nur eben im Vorprogramm, sein Ringduell gewonnen; er steht im Federgewicht nun bei 17 Siegen in 18 Vergleichen.