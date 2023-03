Axel Schulz braucht etwas länger, bis er seine Haustür öffnet. Der ehemalige Boxer hat ein neues Knie. „Ausm 3-D-Drucker“, sagt er und klingt dabei wie jemand aus der Zukunft, obwohl kaum einer so die Vergangenheit verkörpert wie er. „Ich kann mal Bilder zeigen. Sieht total geil aus.“ Schulz humpelt zur Couch, holt sein Handy und zeigt zwei MRT-Bilder. Seine Krücken, die in der Küche stehen, brauche er nicht mehr, aber in seinen weißen Mercedes steigen soll er eine Woche nach der Operation noch nicht. Deshalb hat Schulz zu sich eingeladen. Und irgendwie passt das ja auch zu ihm. Volksnah, bodenständig, unverblümt: So ist der gelernte Fernsehtechniker schon immer aufgetreten – und zu einem der populärsten deutschen Sportler der Neunzigerjahre geworden, obwohl er in den großen Titelkämpfen stets geschlagen, manchmal auch betrogen wurde.