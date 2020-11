Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. : Der ominöse Showkampf zweier Box-Rentner

Aktualisiert am

Zusammen 105 Jahre und kein bisschen weise: Mit Mike Tyson und Roy Jones Jr. kehren zwei betagte Box-Legenden für einen Showkampf in den Ring zurück. Was steckt dahinter?

„Ich bin schön jetzt“, sagt der live zugeschaltete Mann, „schaut mich mal an!“ Im nächsten Moment zieht er den schwarzen Rollkragenpulli aus, um seinen wuchtig-imposanten Oberkörper in die Kamera zu halten. Schon brandet im Studio spontan jener kreischige Jubel aus, wie man ihn von Late-Night-Shows im US-Fernsehen bestens kennt. Wer sich hier entblößt, kann mit Aufmerksamkeit rechnen, und nur darum geht es gerade.

Michael Gerard Tyson hat nichts dagegen, wenn ihn einer wie der amerikanische Comedian Jimmy Kimmel in dessen gleichnamiger TV-Show wie einen ziemlich freakigen Typen behandelt. Er spielt sogar mit, denn die beiden kennen sich seit längerem, und was da vor einer Woche wie eine spontane Pose ausgesehen hat, ist bewusste Marketing-Strategie. Guckt nur, wie fit ich bin, lautet ihre Kernbotschaft, und: Wer so aussieht, ist selbst mit 54 Jahren nicht zu alt für irgendwas.