Kaum jemand wusste von der Mission in Montreal. Doch heimlich, still und leise hat sich Michael Eifert für einen WM-Kampf qualifiziert. Eine Geschichte, die das deutsche Boxen gut gebrauchen kann.

Andere Boxer hätten vorab lauthals verkündet, welche Heldentaten sie in Kürze zu vollbringen gedenken. Michael Eifert dagegen wurde vor dem bisher wichtigsten Kampf in seiner bald fünfjährigen Profikarriere eher noch leiser. Der 25 Jahre alte Halbschwergewichtler war quasi über Nacht aus Kempten im Allgäu verschwunden, um zwei Tage darauf, nach einem verpassten Anschlussflug, Übernachtung in London-Heathrow sowie Zwischenstopp in Toronto, endlich im kanadischen Montreal zu landen.

Sechs Tage und zwölf Runden später wurden jegliche Strapazen durch einen denkwürdigen Erfolg aufgewogen: Der konditionsstarke Youngster, den sie „Diesel“ nennen, hat sich mit einem klaren Punktsieg über Jean Pascal das Recht erkämpft, den IBF-Weltmeister in seinem Limit herauszufordern.