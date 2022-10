Deutscher Boxer am Scheideweg : Der besondere Kampf des Leon Bunn

Der Frankfurter Profiboxer Leon Bunn kämpft in seiner Heimatstadt um seine sportliche Zukunft. Das Duell könnte in eine ganz neue Welt führen – oder zu einer ernüchternden Erkenntnis.

Kalle Sauerland „hätte gerne einen leichteren Gegner gehabt“. Das Namensschild auf dem Podium eines Hotels in Bad Vilbel weist ihn als Mann mit Einfluss aus: Er ist „Global Head of Boxing“ des weltweit operierenden Unternehmens Wasserman. Wenn es um Berufsboxen geht, gilt Deutschland aktuell als ein Nebenschauplatz der internationalen Boxszene. Aber für einen Abend, nämlich diesen Samstag (22.45 Uhr, Sport1), schaut die Welt auf einen Ring in der Frankfurter Fabriksporthalle.

So zumindest die Erwartung Sauerlands. Promoter tragen bei Pressekonferenzen bewusst dick auf, wenn sie ein Duell anzupreisen haben, dessen Reiz sich nicht auf den ersten, aber sehr wohl zweiten Blick erschließt. Mit dem Lokalmatador Leon Bunn und dem Iren Padraig McCrory stehen sich zwei mit einem makellosen Kampfrekord gegenüber. Der Sieger ist fortan Weltmeister im Halbschwergewicht.

Heimvorteil als Faustpfand

Sauerland hat die Bühne für Bunn bereitet. Der Heimvorteil gilt als Faustpfand, der Ringrichter Jörg Milke ist ein Landsmann und neben einer Belgierin und einem Franzosen aus Monaco darf auch ein Deutscher punkten. Geht der Kampf über die angesetzten zwölf Runden, dürfte Bunn gute Karten haben.

Sauerland spricht vorab von einem „echten Fifty-Fifty-Fight“. Schon deswegen, weil in diesem Boxgeschäft Iren und Mexikaner grundsätzlich als unangenehme, zähe Typen gelten. „Leon“, so der Promoter, „hat viel auf seine Schultern geladen“, ist sich aber sicher, „Leon geht durchs Feuer“. Damit ist beschrieben, was den Frankfurter im Ring erwartet. „Paddy“, so dessen Trainer Jamie Conlan, „ist so stark wie nie zuvor. Er ist ein wenig wie ein guter Wein, der mit dem Alter besser wird.“ Das werde der „ultimative Test“ für den 35-Jährigen, der die Mehrzahl seiner bisherigen 14 Kämpfe vorzeitig entschieden hat. Bunn dagegen blickt auf 18 Kämpfe mit insgesamt 112 Runden, doppelt so vielen wie McCrory zurück.

Gibt es ein Hausmittel gegen die Schlagkraft des Mannes aus Belfast? Ja, heißt es im Lager des Hessen, Leon Bunn müsse nach intensiver Vorbereitung nur auf die Stimme seines Trainers Konrad „Conny“ Mittermaier hören und die Marschroute beherzigen. Das Duell, prophezeit Sauerland, werde „hinten raus, in den beiden letzten Runden entschieden“. Kurzum, man setzt nicht auf den K.o., vielmehr auf eine Hinhaltetaktik, die den Iren seiner Energie beraubt.

„Die Stimmung in der Halle wird mich tragen“, gibt sich Bunn zuversichtlich. So wie er es schon mal bei seinem Auftritt mit Heimspielatmosphäre in der Ballsporthalle erlebt hat. Jetzt also der ungleich kleinere, intimere Rahmen in der Fabriksporthalle, die gerade mal Patz für 1500 Zuschauer bietet, darunter 300 Fans von der Insel. „Eine außergewöhnliche Halle“, umschreibt Sauerland, sonst Multifunktionsarenen gewohnt, die Besonderheit dieser Schulsporthalle. Fern seiner Wahlheimat London sucht er nach dem passenden deutschen Wort für das, was er im Osten Frankfurts erwartet.

Bunn souffliert dem Chef, landet mit dem Begriff „Hexenkessel“ einen Treffer. Er hat schon zu lange unter dem Radar einer Öffentlichkeit geboxt, die mit Namen wie Abraham, Halmich oder Maske etwas anfangen kann, nicht aber mit Bunn. „Ich will einer der Großen werden, ich bin auf dem Weg“, sagt er in aller Bescheidenheit in Anspielung auf den WM-Gürtel der IBO.

Die International Boxing Organization ist nicht die Krönung, wenn es um höchste Weihen im Halbschwergewicht geht. Der Sieger vom Samstag wäre ein kleiner Champion neben dem wahren Champion Artur Beterbijev, Titelträger der ungleich angeseheneren Verbände IBF, WBC und WBO. Aber einem IBO-Weltmeister eröffnet sich vielleicht die Chance eines Tages dort oben anzuklopfen, wo Leon Bunn seit seinen Kindheitstagen hinwill.

Der Abend wird um 19.05 Uhr mit dem Gong zum ersten von sechs Vorkämpfen eingeläutet. Von da an vergehen noch vier geschlagene Stunden, bis sich in Minuten oder einer Sekunde entscheidet, wohin Bunns Reise führt. In die erweiterte Weltspitze oder die ernüchternde Erkenntnis, dass es nicht für einen Aufstieg in die besseren Kreise des Halbschwergewichts reicht.