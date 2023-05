Die Sache mit der Schweigeminute war dann doch keine gute Idee. Zehn Mal schlug die Ringglocke in Erinnerung an den vor wenigen Wochen verstorbenen Boxtrainer Walter Sternad. Das Publikum in der Offenbacher Stadthalle hatte sich von den Sitzen erhoben. Sternad war der, dem sich Tobias Nixdorf einst anvertraut hatte; derjenige, der aus ihm, dem Kampfsportler aus Liederbach, einen Boxer formen wollte, der „oben angreifen“ sollte.

„Unserem Walter“ wollten sie den Sieg über Bojan Veljkovic widmen, dem Mann aus Serbien, der kurzfristig verpflichtet worden war. Ein sogenannter Aufbaugegner für einen wie Nixdorf im Frühstadium der angedachten Karriere. Zwei Duelle hatte der 28-Jährige zuvor siegreich hinter sich gebracht, Sieg Nummer drei sollte als Bewerbung für Auftritte in noch größerem Rahmen herhalten. Die Statistik wies Veljkovic als den geborenen Verlierer aus: Von 23 Kämpfen hatte der gerade mal zwei gewonnen, sein Kampfname „Destroyer“ war ja wohl ein Witz.

Nixdorf wie in Trance

Da stand Nixdorf nun im Rampenlicht. Der Großbildschirm über dem Seilgeviert zeigte einen Kämpfer, der offensichtlich um Fassung rang, übermannt von der Erinnerung, wie erschlagen von der Wucht des Augenblicks. Holger Jung, sein Betreuer im Ring, hatte den Arm um Nixdorfs Schulter gelegt und spürte, „dass Tobias zitterte“, als die Glocke zum dritten Mal erklang. Es tat noch sieben weitere Schläge, aber Jung kam es vor, als seien es hundert gewesen, eine schiere Ewigkeit.

Da ahnte er, dass das Band zwischen ihm und seinem Boxer „zerrissen“, der Athlet nicht mehr zu erreichen war. Mit dem ersten Gongschlag stürmte der „Zerstörer“ auf Nixdorf zu. Nach einem Körpertreffer ließ dieser die Fäuste fallen. Ein Anfängerfehler, den der Serbe mit einem Schlag zum Kopf bestrafte. Nixdorf stürzte auf den Ringboden, wurde angezählt, kam wieder auf die Beine, doch er bewegte sich wie in Trance. Der Gegner setzte mit einem Hieb nach, der Fakten schaffte: K.o. nach 50 Sekunden.

Die Story, die sich der Ringsprecher für das Interview nach dem Kampf aufgehoben hatte, blieb unerzählt. Dann hätte auch die weltweite Kundschaft via Livestream erfahren, dass da ein leibhaftiger Hufschmied boxte, der noch am Freitag Pferde mit Hufeisen beschlagen hatte. Nach der schweren Gehirnerschütterung, die der Ringarzt diagnostizierte, greift eine mehrmonatige Schutzsperre für den Mittelgewichtler durch den Bund Deutscher Berufsboxer. Nixdorf ist in die Offenbacher Sana-Klinik transportiert worden. Dort folgte das „volle Programm“ an Untersuchungen, ehe er nach Hause durfte. Der Traum vom Termin im Schaufenster des World Wide Web wurde in der Realität zum Albtraum.

Außer Nixdorf siegen die Favoriten

Wie es weiter geht? Ein baldiger Rückkampf ist im Gespräch. Nixdorfs Fall wird als Beweis für die gängige These angeführt, dass im Ring „alles passieren kann“. Aber das ist nicht die Norm. In Offenbach hatten die handelnden Strategen, also Manager, Matchmaker, Funktionäre der Profiverbände und Veranstalter 13 Paarungen ausgetüftelt, in denen bis auf Nixdorf alle Favoriten unbeschadet davonkamen. Höheren Ansprüchen wurde der Frankfurter Supermittelgewichtler Serkay Cömert bei seinem Sieg über den Polen Robert Talarek gerecht, vor allem aber Leon Bauer aus Kandel in der Pfalz.

Nach einer Auszeit von drei Jahren imponierte er beim zehn Runden lang erbittert geführten Gefecht mit dem Kolumbianer Hancel Gonzales. Da ging es um den Titel eines Junioren-Weltmeisters im Supermittelgewicht. Als „ziemlich gut“ ordnete Bauer seinen Punktsieg ein und ließ gleichzeitig eine Hintertür zur Selbstkritik offen, die es braucht, um zu „den Big Boys“ seiner Klasse aufzusteigen.

Dort will auch der Offenbacher Junioren-Weltmeister Luca Antonio Cinqueoncie nach der Verteidigung seines WM-Gürtels im Halbschwergewicht hin. Wie Arbeitsethos im Ring auszusehen hat, zeigten die Hanauerin Sarah Bormann und Yadira Bustillos aus Las Vegas. Nach dem Punktsieg um die WM-Krone im Minimalgewicht bleibt die Hanauerin zwar ungeschlagen im Profigeschäft, aber für ihre Karriere wird sie weiter für ihre Kundschaft da sein: Hinter dem Verkaufstresen eines Bäckers in Nidderau. Als Brotberuf. Das Boxgeschäft wirft zu wenig ab.

Dem Gros der männlichen Kollegen der Offenbacher Boxnacht geht es nicht anders. „Was uns hier und in unserem Alltag bewegt, ist vergleichsweise unwichtig“, gab das Veranstalter-Duo Rainer Gottwald und Michael Cinqueoncie, Vater des Junioren-Champions, den Zuschauern mit auf den Heimweg. Die Macher hatten sich zuvor mit ihrem Spendenappell für die Unterstützung des mobilen Hospizes für krebskranke Kinder in Offenbach stark gemacht, auf einen Überlebenskampf verwiesen, der nicht zu gewinnen ist. Da relativiert sich Vieles.

Bei der Versteigerung zweier von allen Athleten signierten Handschuhe kamen an die 10.000 Euro zusammen. Ergänzt um die bunten Scheine in den mobilen Spendenboxen am Hallenausgang. So machte an diesem Abend ein Sport Sinn, bei dem sich von Fall zu Fall schon mal die Sinnfrage stellte.