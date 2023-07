Es sollte der Showdown zwischen den besten Boxern der Welt werden – doch Errol Spence Jr. ist Terence Crawford von Anfang an hoffnungslos unterlegen. Was lässt sich daraus für die Zukunft schließen?

Dieses angedeutete, süffisante Lächeln, das längst ein Markenzeichen geworden ist, sollte Errol Spence Jr. durch das ganze Wochenende tragen; das war zumindest der Plan. Der 33 Jahre alte Boxprofi aus DeSoto, Texas, zeigte es schon Freitagabend, als er inmitten einer Großarena in Las Vegas von der Waage stieg, um in eine letzte Frage hineinzulaufen. Was er denn nach seiner Einschätzung tun müsse, um den für morgen angesetzten WM-Kampf zu gewinnen, wollte der Conferencier des öffentlichen Wiegetermins von ihm wissen. „Ich selbst sein“, entgegnete der bisher ungeschlagene Champion dreier Verbände (WBA, WBC und IBF) im Weltergewicht ohne Zögern. Dann empfahl er sich hinter die Kulissen.

Keine 30 Stunden später war die Lieblingsmiene im Ring wieder zu sehen. Der Mann, der sich „The Truth“ nennen lässt, setzte sie erstmals in der zweiten Runde ein, als er scheinbar mehr wegen mangelnder Balance als durch Schlagwirkung kurz zu Boden ging – und erstmals in seiner Profikarriere angezählt wurde. Auf diese Weise suchen Faustkämpfer sich wie dem Rest der Welt zu demonstrieren, dass sie keineswegs angeschlagen oder gar beeindruckt sind.

Blitzschneller Jab und linker Haken

Der kleine Psycho-Trick mag bei weniger erfahrenen Widersachern eine gewisse Wirkung entfalten. Nicht aber, wenn einem ein ausgebuffter Routinier mit der Erfahrung aus 17 WM-Titelkämpfen gegenübersteht, die er allesamt für sich entscheiden konnte. Terence „Bud“ Crawford, ebenso ungeschlagener Weltmeister der WBO, hatte von dieser Sekunde an eine kostbare Gewissheit. Er war jetzt sicher, dass er den Vorwärtsgang seines konditionsstarken Gegners fast nach Belieben stoppen konnte.

Sein blitzschneller Jab war das eine, der linke Haken das zweite probate Stilmittel in dem Duell zweier Rechtsausleger, um den 40. Gegner in 15 Profijahren (39 Siege, davon 30 vorzeitig) ein ums andere Mal abzukontern. Und bei seinem Gegner Spuren zu hinterlassen, die nicht nur dessen Antlitz, sondern bald auch den Glauben an sich selbst sichtbar beschädigen würden, Runde um Runde.

Im siebten Durchgang tat Spence Jr. sich dann auch erheblich schwerer, unbeschwert zu erscheinen. Crawfords mit einem Aufwärtshaken eingeleitete Kombination ließ ihn gleich zu Anfang abermals zu Boden gehen, diesmal mit weit größerer Wucht. Zum Ende wurde die miserable Runde durch einen dritten Niederschlag tatsächlich desaströs. Spätestens von da an hatte der aus Mund und Nase blutende Profi, der seinen Gegner allmählich zerstören wollte, seine aggressive Strategie vergessen. Er war selbst zerstört worden und im neunten Durchgang regelrecht hilflos, als Ringrichter Harvey Dock keine Sekunde zu früh einschritt und den Vergleich, der keiner mehr war, beendete.

Mehr Tempo, mehr Präzision, mehr Punch

So einseitig hatten sich im Zweifel weder die etwa 20.000 Zuschauer vor Ort noch die Experten diesen Showdown vorgestellt. Er sollte doch den ultimativen „Megafight“ hergeben – und die Frage klären, wer von den beiden Konkurrenten danach nicht nur alle relevanten WM-Gürtel im Limit bis 66,7 Kilogramm, sondern letztlich auch den Titel des derzeit besten Boxers auf dem Planeten erobern könnte. Derart knapp schienen ihre bisherigen Leistungen inklusive der Knockout-Raten (Crawford 77, Spence Jr. 79 Prozent) bei­einanderzuliegen. Derart unerschütterlich gaben sich beide Protagonisten von sich überzeugt – was in den USA mit dazu beitrug, die kostspielige Live-Übertragung durch einen Pay-per-View-Sender (84,95 Dollar, rund 77 Euro) zu vermarkten.

Im Augenblick der Wahrheit wirkte der Unterschied allerdings gewaltig: Man erlebte den früh aussichtslosen Kampf eines sehr guten gegen einen herausragenden Akteur. Terence Crawford war für Errol Spence Jr. einfach nicht zu fassen und erwies sich in nahezu allen Belangen der „Sweet Science“ klar überlegen. Brachte mehr Tempo, mehr Präzision, mehr Punch sowie das bessere Gespür für die richtige Distanz in den Ring, den er so makellos wie nach einem leichten Training verließ. Und führte damit eine verblüffende Erfolgsserie fort, die er wenige Tage zuvor auf einem Medientermin staubtrocken zusammenfasste: „Ich hatte noch nie einen engen Kampf. Oder einen, bei dem die Zuschauer nachher dachten, dass der andere gewonnen hat . . .“

Gibt es derzeit einen zweiten Boxer, der sich solche Sätze erlauben kann, ohne dadurch von sich selbst berauscht zu wirken? Man wird ihn von nun an umso verzweifelter suchen, damit bald der nächste „Megafight“ eingeläutet werden kann; so läuft das Geschäft mit den weltbesten Preisboxern. Der gottesfürchtige Crawford aus Omaha, Nebraska, hat sein großes, persönliches Ziel allerdings schon erreicht. So wie vor zuletzt Floyd Mayweather Jr. oder davor Manny Pacquiao, die ihm in Las Vegas aus den vordersten Reihen zusahen, wollte er unbedingt eine eigene Ära prägen. Dass sie nun gekommen ist, rührte ihn noch zwischen den Seilen: „This is my moment to shine!“

Die nächste Herausforderung für den ersten einhelligen Champion im Weltergewicht seit 2007 könnte indes größer sein. Gefragt, ob er die vereinbarte Rückkampfklausel ziehen werde, beharrte Errol Spence Jr. unbedingt darauf: Zum Winter könne man sich gleich das nächste Mal treffen. Was so anders laufen könnte, dass sich dadurch ein spannenderer Kampfverlauf ergibt, dürfte bis auf Weiteres das Geheimnis des uneinsichtigen Texaners bleiben. Der kann Terence Crawford nicht mal mit seinem breitesten Lächeln treffen und wäre wohl dazu verdammt, eine niederschmetternde Erfahrung zu wiederholen.