Boxen der Frauen : Schlagkräftige Premiere

Aktualisiert am

Die Hamburgerin Dilar Kisikyol und Nina Meinke aus Berlin haben für eine erfolgreiche Premiere des neuen Hamburger Boxstalls P2M gesorgt und sich jeweils Weltmeister-Titel gesichert. Die 30 Jahre alte Kisikyol beherrschte am Samstag im Fight um den WIBF-WM-Gürtel im Leichtgewicht Eva Habermayer (36) über 10 Runden nach Belieben, die drei Punktrichter werteten das Duell mit jeweils 100:90. „Ich bin überglücklich. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen“, meinte Kisikyol erfreut, die in ihren acht Profifights unbesiegt blieb.

Nina Meinke hatte im Federgewicht gegen die Argentinierin Edith Matthysse (42) wesentlich mehr Widerstand zu überwinden. Zunächst bestimmte die 29-Jährige das Geschehen mit schnellen und harten Schlagkombinationen eindeutig. Danach hatte die Südamerikanerin einige starke Momente. Am Ende lautete das Urteil 97:93, 98:92 und 99:91. „Meine Gegnerin war der erwartete harte Brocken. Ich war jedoch zu keinem Zeitpunkt angeschlagen. Jetzt feiere ich erst einmal“, sagte Meinke, die nun 15 Siege und drei Niederlagen aufweist.

Peter Kadiru auf wackeligen Beinen

Lokalmatador Peter Kadiru wollte im Hinblick auf einen EM-Fight eine erfolgreiche Generalprobe absolvieren, doch sein Gegner Marcus Aumeda aus Argentinien hatte etwas dagegen. Schon nach wenigen Sekunden schlug eine harte Rechte bei Kadiru ein, der zu Boden ging. Auf wackeligen Beinen stellte sich der Hamburger wieder dem Gefecht und ging nach einem Schlaghagel schon in der ersten Runde schwer k.o.

„Boxen ist Kopfsache. Peter kann aus der Niederlage gestärkt zurückkommen. Wir werden ihn wieder aufbauen“, sagte Kadirus Manager Bernd Bönte. Kadirus Trainer Christian Morales räumte hingegen ein: „Der EM-Kampf ist erst einmal in weite Ferne gerückt.“