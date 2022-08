WM-Kampf im Box-Schwergewicht : Der Albtraum-Gegner des Anthony Joshua

Der größere gute Mann schlägt den kleineren guten Mann, heißt eine althergebrachte Weisheit unter den Aficionados des Boxens. Vergangenen September wurde sie auf den Kopf gestellt. Da verlor Anthony Joshua, der 1,98 Meter große Schwergewichts-Champion aus dem britischen Watford, seine drei WM-Titel (WBA, IBF, WBO) zur allgemeinen Verblüffung an den sieben Zentimeter kleineren und neun Kilo leichteren Oleksandr Usyk aus der Ukraine.

Keiner der drei Punktrichter hatte dem Titelverteidiger am Ende von zwölf Runden mehr als vier, fünf Punkte zugesprochen. Aus gutem Grund: Der Olympiasieger von London im Superschwergewicht war von dem Olympiasieger von London im Schwergewicht mit zunehmender Eindeutigkeit ausgeboxt worden. Am Ende musste er froh sein, wie man so sagt, gerade so über die Distanz gekommen zu sein.