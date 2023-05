Niemand weiß, ob Muslim Gadschimagomedow den Kampf Nummer 446 des WM-Turniers im olympischen Boxen gewinnen wird. Der 26-jährige Schwergewichtler aus der russischen Republik Dagestan ist Favorit, wenn er sich an diesem Mittwoch im Ring der Humo Arena in Taschkent mit dem Brasilianer Keno Machado um den Einzug ins Halbfinale duelliert. Immerhin hat er schon den WM-Titel 2019 gewonnen und bei Olympia in Tokio Silber geholt.

Klar ist dagegen, dass er im Erfolgsfall zu den letzten vier gehören würde, die zum Wochenende auf dem Treppchen stehen werden. Und ebenso klar ist, dass dann im Luftraum über ihm die russische Flagge aufgezogen würde. Sollte er Gold gewinnen, erklänge gleichzeitig auch die offizielle Hymne der Russischen Föderation.

13 Boxer aus Russland wurden akzeptiert

Das komplette Protokoll für Athleten aus Russland, wenn sie denn wegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine überhaupt teilnehmen, sollte nach dem erklärten Willen des IOC bei solchen Wettkämpfen unbedingt vermieden werden. Doch die International Boxing Association (IBA) setzt sich über diesbezügliche Richtlinien seit geraumer Zeit hinweg.

Sie richtet schon länger eine neue, internationale Turnierserie aus, bei der russische Boxer sozusagen mit voller Montur durch die Ringseile schlüpfen, und hat neben Gadschimagomedow noch zwölf weitere russische Boxer bei den WM-Entscheidungen in 13 Gewichtsklassen akzeptiert. Zwei von ihnen werden am Mittwoch ebenfalls im Ring erwartet. Davor sitzt an allen 14 Wettkampftagen der IBA-Präsident. Er heißt Umar Kremlew und hat mal den russischen Verband geleitet, bevor er Ende 2020 zum mächtigsten Mann im olympischen Boxen aufstieg.

Der seither eingeschlagene Kurs ist auch der Grund, warum die Titelkämpfe in der Hauptstadt Usbekistans mit deutlich weniger Teilnehmerländern als sonst auskommen müssen. 21 nationale Verbände, darunter jene aus den USA und Kanada, Schweden und Finnland, Irland und Großbritannien, haben keine Faustkämpfer geschickt. Sie halten ihre besten Kräfte bewusst zurück, damit diese bei den kontinentalen Qualifikationsturnieren für die Sommerspiele in Paris (ab Juni) ihren Leistungshöhepunkt erreichen.

Aber in der Mehrzahl eben auch, weil sie die Politik von Kremlew und Co. nicht mittragen möchten – und sich vorbehalten, dem Beispiel des Verbands US Boxing zu folgen. Dieser hat der IBA die Mitgliedschaft aufgekündigt und daran mitgewirkt, dass mit World Boxing (WB) eine konkurrierende Organisation ins Leben gerufen wurde.

Erbitterte Kämpfe zwischen den Verbänden

Darum fechten nicht nur die Boxer aus 107 Nationen, sondern auch die beiden zerstrittenen Funktionärslager in diesen Tagen erbitterte Kämpfe aus. So schrieb die IBA schon vor Monaten Aktive aus abtrünnigen Mitgliedsländern an, um sie persönlich zum WM-Turnier einzuladen: Anreise und Unterkunft würden übernommen werden, Medaillengewinner erhielten Prämien zwischen umgerechnet etwa 46.000 (Bronze) und 183.000 Euro (Gold). Es mag also vielleicht die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit und Geld gewesen sein, die auch zwei Deutsche aus der dritten Reihe dazu trieb, der Einladung zu folgen. Nur hatten weder Youssef Lazar (BC Hochheim) noch der (schon ausgeschiedene) Karlsruher Devrim Gökduman das mit dem Deutschen Amateurboxverband (DBV) abgesprochen, wie dieser in einer Note an die IBA und diverse Medien festhielt.

„Wir legen Wert auf die Tatsache, dass es sich bei den Athleten und dem Trainer um eine Reisegruppe von Privatleuten mit deutschem Pass handelt, die keineswegs Deutschland oder unseren Verband repräsentieren“, betonte DBV-Sportdirektor Michael Müller auf Anfrage der F.A.Z. In dem Sinne hatte die Verbandsspitze auch die Veranstalter der WM gebeten, den Status der fröhlichen Globetrotter umgehend als neutral einzustufen. Bisher vergeblich. Denn was könnte für die IBA gerade dringlicher sein, als sich so viele Länderflaggen wie möglich ans Revers zu heften?

Noch kämpft die Führungsriege um Kremlew weiter darum, die Bedenken des IOC hinsichtlich seiner „Gover­nance“ (und der nicht näher bezifferten Millionen von Sponsor Gazprom) zu zerstreuen – etwa mit einem detaillierten, 400 Seiten starken Bericht, der vor wenigen Tagen zugestellt wurde. Maßgeblich wird jedoch sein, was die Exekutive der Olympier Ende Mai beschließt – und mit welchem Verband sie hinsichtlich der nächsten olympischen Turniere zusammenarbeiten will. Folgt man Andeutungen hinter den Kulissen, könnte World Boxing bald deutlich über der IBA auf dem Treppchen stehen.