Tobias Nixdorf ist im „echten“ Leben Hufschmied und hat 365 Arbeitstage. Der Job verlangt ihm alles ab. Dennoch ist er auch Leistungssportler. Was bringt ihn dazu, noch in den Boxring zu steigen?

Sein Kampfname „de Schmied“ ist schon mal ein Volltreffer. Tobias Nixdorf ist tatsächlich Schmied von Beruf, Hufschmied, um genau zu sein. Dafür ist er viereinhalb Jahre ausgebildet worden, hat den obligatorischen Schweißerschein gemacht, erhitzt das Eisen bei 900 Grad. „Das kann nicht jeder, das geht extrem auf die Knochen.“ Eine Feststellung, die man ihm auf Anhieb abnimmt. Und dann sagt er nebenbei, dass sein Jahr für ihn 365 Arbeitstage bedeute.

Am Donnerstag hatte er acht Termine in Frankfurt: Pferde beschlagen, von Hof zu Hof; Dienstreisen eines Selbständigen. Hört sich nach einem Mann an, der ausgelastet ist. Irrtum, nach Feierabend ist der 28-Jährige Leistungssportler, Boxer aus Passion, „ich brauch‘ das!“. Wer ihm zuhört, kommt nicht um die Einschätzung herum: der brennt für seine Sache. Er will „die großen Namen“ in seiner Gewichtsklasse boxen. Es ist die alte und ewig aktuelle Geschichte von einem, der sich nach oben durchboxen will.

An diesem Samstag heißt sein Gegner Bojan Veljkovic, der ihm beim Berufsboxabend in der Offenbacher Stadthalle gegenübersteht. Der sehe aus „wie ein Busfahrer“, so die Einschätzung Nixdorfs, weil der halt nicht besonders athletisch rüberkomme. Denn Nixdorf hoffe, ja setze auf „Widerstand“ auf der anderen Seite. Um der Welt zu zeigen, dass er ein Mittelgewichtler ist, dem man was zutrauen kann. Es ist sein dritter öffentlicher Auftritt nach dem Debüt 2019, die dritte Chance für einen Boxer mit einer Vergangenheit als Thaiboxer in mehr als 200 Kämpfen.

Thaiboxen als „brotlose Kunst“

Auch wenn ihn 2015 ein EM-Titel schmückte, erwies sich dieser Kampfsport als „brotlose Kunst“. Walter Sternad, der in Liederbach ein Gym betrieb, das nicht von ungefähr den Namen „Hölle“ verpasst bekam, nahm den damals 17-Jährigen unter seine Fittiche. Sternad ließ nur Boxen als „wahren“ Kampfsport gelten und sein Wort gilt heute noch. „Walter hätte gesagt“ ist ein geflügeltes Wort, seit Sternad vor fünf Wochen gestorben ist.

Nixdorf hat sich neu orientieren müssen. Weg vom Vater-Sohn-Verhältnis, hin zu Arber Bellegu, den Trainer mit einer imposanten Vita als Kampfsportler und Promoter. Im Kelkheimer Gym „Time out“ hat das Duo am Montag das letzte Pratzentraining vor dem Ernstfall durchgezogen. Ein paar Mal ist mitten in den Schlagkombinationen ein „schön“ von Bellegu zu hören, das so überzeugend klingt, als hätte Nixdorf ein Meisterstück abgeliefert. Am Ende stammelt ein um Luft ringender Athlet dennoch laut und deutlich „danke“. Ein Lob der Schinderei.

Der bloße Augenschein: Die Kondition reicht für zwölf Runden, aber für das neunte von 13 Duellen in Offenbach sind gerade mal vier Runden vorgesehen. So ist das im Vorprogramm langer Kampfabende, an deren Ende zum vermeintlichen Höhepunkt der Star die Szene betritt. In Offenbach ist es „Rocky“ Luca Antonio Cinqueoncie, der dort zu Hause ist. Da geht es dann um die Junioren-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht der Verbände IBO und IBF. Der Künstlername („No Mercy“) des Gegners Joseph Maigwisya aus Tansania verheißt keine Gnade.

Zuvor treten unter anderen Preisboxer auf, die sich für Anleihen aus der Tierwelt entschieden haben: da steigt einer als „Cobra“, einer als „Bär aus der Pfalz“, ein anderer als „Doberman“, gefolgt vom „Löwen aus der Pfalz“ in den Ring. Da nimmt sich Tobias Nixdorf als hessischer „de Schmied“ ausgesprochen bodenständig aus. So ist er ja halt, der Fighter aus Liederbach. Daheim ist er mit Hunden, Katzen, Eidechsen, Leguanen und Papageien aufgewachsen, da sollte es beruflich schon „was werden mit Tieren“.

Also Hufschmied, einer von 3500 hierzulande, aber obendrein auch noch Boxer? Ein Hyperaktiver. „Ich brauch das“, ist die bleibende Erkenntnis des Mannes, der mit seinen 72,5 Kilogramm, verteilt auf 183 Zentimeter, asketisch wirkt. „Er will manchmal zu viel“, sagt sein Trainer. Herz und Wille seien seine Basis, aber die Aggressivität im Ring seien Stärke und Schwäche zugleich. Da höre er dann auf, Boxer zu sein. „Er mag recht haben“, reagiert der Angesprochene nach einer kurzen Denkpause.

Mehr zum Thema 1/

Im „Time out“ gehen die Blicke jener Übungsgruppe, die dort die Variante des Kampfsports K-1 trainiert, immer wieder zum Boxer, der in der Nacht zum Sonntag seine Bewährungsprobe bekommt. Er kann auf seine Fans bauen. 300 von ihnen haben bei ihm Eintrittskarten für Offenbach gekauft. Was dort passiert, wird via DAZN im Livestream zu verfolgen sein. Bei der letzten DAZN-Boxübertragung, Mitveranstalter Rainer Gottwald betont es wieder und wieder, seien weltweit 20 Millionen Zuschauer dabei gewesen. Millionen! Von dieser Zahl geht eine nie gekannte Magie aus. Für ein paar Minuten, netto bestenfalls eine Viertelstunde, ist Tobias Nixdorf aus Liederbach als seines Glückes Schmied mit von der Partie.